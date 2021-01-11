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Якого числа розбирати ялинку

11.01.2021

В Україні засохлу новорічну ялинку з половиною опалих голок часто виносять 8 березня, а у деяких особливо ледачих господарів вона застоюється аж до травневих свят. Однак, за стародавніми звичаями від новорічної ялинки потрібно позбавлятися до Хрещення.

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Тож коли потрібно розбирати ялинку?

Прибрати своє житло слід не лише від атрибутів новорічних свят – напередодні Хрещення слід також провести генеральне прибирання і викинути всі старі і непотрібні речі.

А якщо ялинкові голки не засохли остаточно і якщо їх не погриз ваш домашній котик, то перед тим, як викидати деревце на смітник, їх можна використовувати для заварювання різних цілющих хвойних настоянок.

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Коли розбирати ялинку: до Хрещення чи після?

За стародавніми традиціями, до 19 січня необхідно розібрати всю новорічну атрибутику. Наприклад в Болгарії все новорічні іграшки розвішували на різних деревах в саду. Це було доброю прикметою і допомагало домогтися багатого врожаю в році, що настав.

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В Україні саме до 19 січня з дому виносили всі святкові снопи. З каміна забирався попіл, проводилося генеральне прибирання будинку. Вважалося, що 19 січня необхідно відзначати в повністю очищеному домі. Тому, все ж  рекомендують розбирати новорічну ялинку вже після Старого Нового року, але перед Хрещенням, тобто в межах 1418 січня.

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