Гороскоп на 12 січня 2021 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто швидко включатися в роботу, а хто повинен налагодити стосунки з близькими? Читайте гороскоп на 12 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Хоч вам і не хочеться, але після довгих канікул потрібно повертатися до роботи. Правда, карантин вносить свої корективи, проте не забувайте: замість вас вашу роботу ніхто не зробить.

Телець

Хоч вам і не хочеться йти на роботу, але від цього нікуди не дінешся. Гроші просто так до вас не прийдуть. Так що засукайте рукави і вперед!

Близнюки

Досить вам уже ходити околяса. Настав час остаточно визначитися з вибором професії. Припиніть стрибати з місця на місце. Вам потрібна стабільність.

Рак

Вам може надійти дуже вигідна пропозиція. Є шанс отримати премію або несподіваний спадок. Однак не варто спускати на розваги всі гроші.

Лев

Ви генеруєте багато цікавих ідей. Не бійтеся ділитися ними з начальством. Хто знає, можливо, цей день стане вирішальним у вашому житті.

Діва

Цей день не віщує для вас яскравих подій. Однак він дуже сприятливий для того, щоб на краще змінити стосунки у своїй сім’ї. Скористайтеся шансом.

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Терези

Ви всі свої сили захочете кинути в робочу сферу. Чудова ідея. Є ймовірність термінових відряджень. Проявіть усі свої здібності.

Скорпіон

Зірки радять не накопичувати справи, а вирішувати їх відразу ж у міру надходження. Так ви й перед начальством постанете в хорошому світлі, і не заженете себе в яму боржників.

Стрілець

У вас можуть виникнути конфлікти з оточенням на рівному місці. Намагайтеся тримати свої емоції під контролем і не ухвалювати рішень зопалу.

Козеріг

Початок нового року — прекрасний час для змін. Ви можете сміливо йти до стиліста і міняти зачіску або колір волосся. Вам на користь будь-які зміни.

Водолій

Свята закінчилися, а це означає, що час прибрати у квартирі і починати працювати. Навіть якщо цього робити не хочеться.

Риби

Ви все ще літаєте в хмарах. Спускайтеся з небес на землю. Звісно, тут не так приємно, але гроші самі себе не зароблять

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