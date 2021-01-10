Настає насичений тиждень, до якого варто підготуватися. Дізнайтеся в гороскопі, як правильно його почати і на що звернути увагу. Читайте астрологічний прогноз на тиждень з 11 по 17 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Амбітним представникам цього знака час визначитися зі своїм призначенням у житті і виходити на більш високий рівень доходу. Там мало просто хотіти цього ― треба діяти, не звертаючи уваги на численних порадників, які будуть вас оточувати.

Телець

Перегляньте свої витрати і почніть економити. Ставити нові цілі в 2021 році треба такі, які ви потягнете не тільки фізично, а й фінансово. І, звичайно, запасайтесь терпінням, бо ваше бажання вже надійшло в небесну канцелярію і оформляється.

Близнюки

На цьому тижні дотепним Близнюкам час переглянути всі масштабні ідеї, які вам здаються захопливими. Ризикуйте тільки такими грошовими вкладеннями, які ви готові віддати безоплатно, іншим ідеям і проханням потрібно навчитися казати тверде «ні».

Рак

У запасливих Раків є шанс обзавестися приємним хобі, яке стане для вас джерелом додаткового заробітку. Ваше нове захоплення добре ще й тим, що зможе позбавити вас від зневіри і пригніченості.

Лев

Зараз саме час продемонструвати Білому Металевому Бикові свою серйозну налаштованість на рік. Важливо повірити в самих себе і свої сили. Відмінним стимулом може стати зміна іміджу, догляд за собою.

Діва

Розширюйте кругозір за допомогою самоосвіти, книг, вивчення мов або поїздок. Цього тижня вам під силу реалізувати будь-яку ідею. І що розвиненішою і сміливішою вона буде, то краще для вас.

Терези

Обставини цього тижня можуть вивести з себе навіть тактовних і дипломатичних Терезів. Ваш настрій можна покращити за допомогою дихальних вправ, свіжого повітря і розслаблювальних практик. Розподіляйте час правильно і не бійтеся говорити про свої потреби відкрито.

Скорпіон

Починайте жити повним життям уже цього тижня. Всім вашим райдужним снам судилося стати реальністю, якщо ви не будете сидіти склавши руки. Тим більше, що ви з тих людей, хто доводить розпочату справу до тріумфального завершення.

Стрілець

Цього тижня Стрільці відчують вітер змін. Зірки радять вам запастися про всяк випадок двома планами щодо реалізації поставленої мети: планомірним і розписаним до дрібниць планом А і планом Б на той випадок, якщо справи підуть не за сценарієм.

Козеріг

Козероги можуть укотре побачити, як найяскравіші події в їхньому житті відбуваються незаплановано. Запасіться терпінням і залишайтеся врівноваженими, хоч би що сталося цього тижня.

Водолій

Білий Бик подбає, щоб ви не нудьгували. Поставте в свої пріоритети розуміння і турботу про близьких, щоб будувати гармонійні стосунки. Це неодмінно оцінять!

Риби

Цього тижня все хороше, що має статися, станеться без ваших зусиль. Навіть у чомусь всупереч обставинам. Не шкодуйте ні про що, проявляйте мудрість, адже історія не терпить умовного способу.

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