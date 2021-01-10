Гороскоп на 11 січня 2021 року підкаже вам, як правильно поводитись у цей день. Читайте гороскоп на 11 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Нові заступники або партнери допоможуть реалізувати намічені ідеї та плани. Ділова активність і підприємливість мають принести очікувані результати.

Телець

Друга половина цього дня, можливо, принесе прибуткову угоду; ви можете поліпшити матеріальне становище іншим способом. У стосунках з коханою людиною нарешті настає довгоочікувана гармонія.

Близнюки

Багатьом Близнюкам у цей день захочеться довести розпочаті справи до кінця ― навіть якщо до ліжка доведеться просто повзти виснаженим і втомленим. Незважаючи на те, що відчуття завершеності подарує той спокій, якого ви так давно хотіли, перевтомлюватися не варто.

Рак

Уникайте агресивності, стримуйте свої емоції, щоб укотре не допустити зривів у відносинах з колегами по роботі і знайомими. По змозі уникайте контактів з вічно невдоволеними і нудними людьми.

Лев

Бажано не сваритися з оточенням, а якщо ви вже з кимось посварилися ― миріться. Для Левів день сприятливий для виконання обіцянок, у тому числі і давніх. Від укладення важливих угод, вирішення фінансових питань краще утриматися.

Діва

У цей день ділова активність і старанність у будь-якій роботі повинні принести очікувані результати. Вам доведеться зробити вибір між приємним і необхідним.

Терези

Терези в цей день тягнутимуться до мистецтва. Ви відчуєте потребу в романтиці, і вам захочеться зробити маленький подвиг для коханої людини. Головне ― не перестаратися і не втратити остаточно твердого ґрунту під ногами.

Скорпіон

Емоційність Скорпіонів посилиться з самого ранку. До обіду вам варто трохи втихомирити свої емоції і проявити діловитість. Нестандартний підхід до розв’язання професійних завдань дуже допоможе Скорпіонам, їхню активність і старанність обов’язково помітять.

Стрілець

Стрільці можуть спробувати себе в ролі консультантів, посередників, організаторів ― у них будуть усі шанси прекрасно освоїтися в новому для себе амплуа. Швидше за все, не порадує домашня обстановка через якісь учинки членів сім’ї.

Козеріг

Ділова активність і приголомшлива працездатність повинні принести очікувані результати, проте ваш життєвий потенціал нестабільний. Зірки не рекомендують займатися покупками.

Водолій

Суперечливий, двоїстий день. Можливий несподіваний прибуток або непередбачені витрати. Постарайтеся не ризикувати. Не довіряйте першому враженню ― воно буде помилковим.

Риби

Рибам слід весело, з душею розважитися, бо це подарує їм купу задоволення і допоможе набратися сил для нових звершень. Як саме відпочити ― залежить від особистих уподобань.

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