Гороскоп на 9 січня 2021 року допоможе вам зробити правильний вибір у своєму житті. Читайте гороскоп на 9 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Рутина захопить Овнів у суботу, але такий хід справ буде тільки на краще. Є високі шанси, що вам вдасться потрапити в потік і ефективно виконувати свою роботу.

Телець

Тельці будуть дуже вразливі, особливо від споглядання природи та її красот. Можна цим скористатися й вирушити на прогулянку мальовничим парком.

Близнюки

Близнюки будуть своєю харизмою засліплювати всіх навколо. Великі шанси зачарувати будь-яку людину протилежної статі, яку ви захочете. Сміливо знайомтеся і не бійтеся відмови. У грошових питаннях краще не ризикувати.

Рак

Ракам може випасти прекрасна можливість раз і надовго розпрощатися з ситуацією, яка вже добряче набридла. Досить терпіти те, що вам не подобається. Це ваше життя, тому беріться розпоряджатися ним самостійно!

Лев

Не бійтеся пропонувати ідеї вашому керівництву і обговорювати з колегами, ви почуєте багато корисних порад. До того ж зарекомендуєте себе як перспективного і амбітного співробітника.

Діва

На роботі вас чекають приємні новини. Це може бути пов’язано як з вашою зарплатою, так і з вашим підвищенням. Тому не втрачайте ініціативності і спробуйте здобувати нові знання.

Терези

Невиправдані надії щодо вас можуть підірвати вашу довіру в колективі або сім’ї. Тому якщо ви не можете з чимось упоратися, сміливо просіть допомоги. Можливо, доведеться пожертвувати своїм часом заради роботи.

Скорпіон

Азарт може зіграти в долі Скорпіонів сумну роль. Будьте обережні з невизначеними заробітками і сумнівними людьми. Краще більше уваги приділіть справі свого життя.

Стрілець

Удача усміхнеться Стрільцям, які знайдуть сили якісно робити свою роботу. Не варто забувати і про свої обіцянки поліпшити харчування або зайнятися спортом. Зараз ідеальний час, щоб братися за себе.

Козеріг

Увімкніть свою чарівність, будьте впевнені в собі і сяйніть уміннями та знаннями. Ви справді професіонал. І незабаром на вас чекає підвищення на посаді.

Водолій

Водолії в цей день можуть трохи засумувати. Можливо, вам здається, що ви самотні останнім часом. Не впадайте у відчай. Вас люблять і чекають. Скоро з’явиться час і для любовних зустрічей, ви надолужите все згаяне.

Риби

Рибам потрібно провести ревізію в своєму житті. Подумайте, що ви вже переросли і від чого варто позбутися. Відпускайте людей, які тягнуть вас назад.

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