Гороскоп на 8 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Читайте гороскоп на 8 січня від екстрасенсів СТБ.

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Овен

8 січня 2021 року для Овнів ― дуже складний день. На шляху буде багато перешкод і сюрпризів. Може виникнути складність розуміння, спілкування, логіка і навіть здоровий глузд можуть змінитися. Ви будете нервувати, але не зможете нічого змінити.

Телець

Взаємини з близькими у Тельців можуть покращитися. Рушайте в подорож разом; колективні поїздки мають бути успішними. Утримуйтеся від суперечок, підтримуйте своїх близьких.

Близнюки

Цілком імовірно, що багато Близнюків присвятять весь свій вільний час ремонту своїх будинків, проблемам з купівлею чи обміном нерухомості. Вони будуть насолоджуватися цим. Слід приділяти велику увагу своєму дому, особливо його прикрашанню.

Рак

У другій половині дня амбіції багатьох Раків зростуть. Партнерство може бути важким через ревнощі та нездійснені надії. Якщо ви хочете чогось досягти, не розкривайте своїх справжніх намірів і не піддавайтеся на провокації.

Лев

У Левів у цей день нічого особливого не очікується. Цілком розумно присвятити день розв’язанню практичних завдань, наведенню порядку в бізнесі та житлі, а також дрібному ремонту. Добре починати дієту, яка призначена не для схуднення, а для оздоровлення.

Діва

День трансформації космічної енергії у Дів, таємних знань, морального очищення. Цілком імовірно, в цей день ви будете оточені світом і спогляданням загалом. Це добре, щоб прощати, дарувати і приймати подарунки для виконання запитів.

Терези

У Терезів життєвий потенціал високий. Підвищена енергія, сексуальність, дар передбачення. Напевно, все, чим ви займетеся, буде працювати, і навіть у найскладніших ситуаціях ви зможете знайти вихід. День сприятливий для подорожей, фізичної активності, операцій з нерухомістю, великих покупок.

Скорпіон

Можливо, Скорпіонам вдасться реалізувати плани, намічені на цей день, але існує висока ймовірність конфлікту з партнерами або начальством, унаслідок якого ви можете постраждати. Будьте обережні: злі язики намагатимуться заподіяти вам шкоди. Не втручайтеся в розмови інших людей, а тим більше в суперечки.

Стрілець

Якщо в цей день Стрільці проявлять свої навички, трохи творчості і рішучості, ви зможете успішно рухатися до поставленої мети. Це стосується практично всіх сфер вашого життя. Поїздки пройдуть успішно.

Козеріг

Настає період навмисної активності у Козерогів. Планети переконують діяти у своїх інтересах. Це відмінний день для літніх людей. Ви можете подорожувати, спілкуватися, займатися спортом. Однак остерігайтеся надмірної довіри; не давайте поспішних обіцянок.

Водолій

У Водоліїв у п’ятницю можливі два варіанти: або ви забезпечите стійку стабільність усього, що має цінність, або ви втратите здатність сприймати щось, крім обмеженого особистого світу.

Риби

Хороший день у Риб для спільної роботи, спільних заходів. Життєвий потенціал, сексуальність, особиста чарівність на високому рівні. Продумані дії і рішучість у діях принесуть успіх.

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