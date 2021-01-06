ТОП-5 книг від ведучої Вікна-новини Яни Брензей

Мистический детектив, расследование, которое шокирует, или книга об информационной войне – ведущая Вікна-новини Яна Брензей на своей странице в Facebook поделилась книгами, которые в 2020 году поразили ее больше всего. Книги абсолютно разных жанров, но каждая из них поднимает важные темы и проблемы, которые волнуют общество в разное время: зарождение власти нацистов; сексуальные преступления относительно женщин; способы ведения и влияние информационной войны.

«История одного немца», Себастьян Хафнер

«Що робити, коли твоя країна котиться під три чорти? Коли вона сатаніє? І чому вона сатаніє? Ці питання на початку 30-х у Берліні ставить собі молодий юрист. Він бачить, як до влади приходять нацисти і як його друзі, які ще позавчора читали Гегеля й Канта, вдягають коричневу форму і трощать єврейські магазини. Хафнер не сумнівається – усе це закінчиться глобальною трагедією. Книга, яка написана до війни, вражає глибиною й точністю розуміння часу. Вона запам’ятовується довершеністю мови. Ось, наприклад, одна з улюблених цитат: «Слышалось постукивание маршальских жезлов у невидимых солдатских ранцах».

«Я бачу вас цікавить пітьма», Ілларіон Павлюк

«Місцями страшно, місцями смішно, весь час захопливо. Психолог-криміналіст їде в містечко Буськів Сад шукати зниклу дитину, а знаходить… Містичний детектив у декораціях української глибинки, де найбільший гріх – байдужість.

Вражає вміння автора тримати інтригу до останніх сторінок. Книга запам‘ятовується кінематографічністю. Який це буде серіал!»

«Історія нового імені», Елена Ферранте

Друга книга «Неаполітанського квартету». Історія дорослішання двох подруг із бідних районів Неаполя. З дитинства Лілу та Лену пов‘язують токсичні стосунки. Вони не можуть одна без одної, але й разом не дуже виходить. Утім ця одвічна конкуренція, наче паливо для обох. Вони обрали зовсім різні шляхи. Один здається успішнішим, але чи так це?

Вона вражає умовами, у яких дівчатам доводиться зростати. Це зовсім не та Італія із вітальних листівок. Запам‘ятовується легкістю, з якою Ферранте забирає тебе в цей світ. Дуже чекаю, коли українською вийдуть третя та четверта книги».

«Вона розповіла», Джоді Кантор, Меґан Туей

Розслідування злочинів Харві Вайнштейна, яке дало потужний поштовх руху #MeToo. А заразом і викриття самої системи, де примус жінок до сексу начебто заради кар‘єри є нормою. Після цієї книги фраза «сама винна» звучить не просто по-дурному, а і злочинно.

Робота вражає масштабом і скрупульозністю роботи, яку журналістки New York Times провели, аби викрити насильника. Запам‘ятовується простим, але чомусь не для всіх зрозумілим висновком: у насиллі винен лише один».

«Це не пропаганда», Пітер Померанцев

Сучасні диктатори та автократи насаджують свій інформаційний порядок денний не пропагандою. Вони привласнили методи, якими раніше користувалися демократичні сили. Посіяти сумнів, посміятися, запропонувати «альтернативу». Померанцев показує, як працюють ці прийоми й чому саме в Росії їх вдалося довести до абсолюту.

Книга вражає свіжим поглядом на способи ведення інформаційної війни й запам‘ятовується теорією газоподібності російської «душі».

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