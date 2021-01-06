Китайський Новий рік зберігає таємниці східної культури та сповнений обрядів та ритуалів. У 2021 році він настане 12 лютого та святкуватиметься до 27 лютого. Що ж потрібно робити в період святкування китайського Нового року 2021, щоб привернути щастя і добробут у свій дім?

У ніч на 12 лютого жителі Піднебесної зустрічатимуть Новий рік за східним календарем. Щороку ця дата змінюється і залежить від місячного циклу, але незмінними залишаються новорічні обряди. Китайці вірять, що завдяки цим ритуалам у домі весь наступний рік пануватимуть любов, спокій і добробут.

Червоний декор

Напередодні Нового року прикрасьте дім у червоних тонах, щоб уберегти всіх рідних від нещастя та прикростей. Червоний колір, згідно з повір’ям, захищає від негараздів, тому в новорічну ніч він повинен переважати не лише в декорі, а й в одязі всіх членів сім’ї.

Цитрусові на святковому столі

Накрийте святковий стіл. Обов’язково серед страв мають бути мандарини й апельсини. Важливо, щоб кількість цитрусових на тарілці була парною. Найкращий варіант – по вісім фруктів на одній посудині.

Обряд «108 апельсинів»

За китайською традицією, одним із найсильніших обрядів, який привертає благополуччя, є ритуал під назвою «108 апельсинів». У новорічну ніч вкотіть 108 апельсинів (приблизно 30 кг) у свою квартиру таким чином, щоб вони потрапили в усі кімнати. І насолоджуйтеся «помаранчевим килимом» протягом доби. Час від часу піднімайте фрукти, при цьому повторюючи: «Любов у дім», «Гроші в дім», «Удача в дім» тощо. Через 24 години роздайте апельсини друзям і рідним, зваріть варення, приготуйте свіжовичавлений сік або просто з’їжте. У східних культурах 108 вважається сакральним числом, тому такий обряд обов’язково повинен принести гармонію та добробут.

Ритуал для збагачення

Існує ще один обряд, який можна провести напередодні новорічної ночі. Він допоможе привернути в дім гроші. Вам необхідно взяти червоний аркуш паперу і зелений маркер або фарбу. Напишіть суму, яку хочете заробити у прийдешньому році, потім приклейте монетку 10 копійок і розмалюйте аркуш зображеннями купюр і монет. Після цього згорніть малюнок у сувій, обгорніть золотою і червоною стрічками та сховайте в потаємному місці.

Червоний мішечок

Матеріальний добробут принесе й інший обряд. До нього потрібно підготуватися. Зшийте невеликий мішечок з червоної тканини. Напередодні новорічної ночі наповніть його монетками, заздалегідь помивши їх під проточною водою – так ви змиєте з грошей чужу енергетику. Перев’яжіть мішечок червоною і золотою стрічками та поставте в найкрасивішу неметалеву посудину. Засипте мішечок рисом, а потім перенесіть «грошове джерело» у південно-східну частину квартири та залиште в кутку кімнати.

Головне – пам’ятати, що китайський Новий рік – ще одна нагода зібрати всю родину за одним столом і побажати одне одному щастя, кохання та гармонії.

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