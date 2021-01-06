Обряд посівання – одна з головних традицій святкування Старого Нового року, який українці відзначають у ніч з 13 на 14 січня. У нашому матеріалі ми розповімо, коли, чим і як слід посівати на Старий Новий рік 2021. Крім того, тут ви знайдете цікаві вірші для посівання, з якими можна сміливо вирушити в гості до сусідів, рідних і близьких.

Посівання на Старий Новий рік – це давній обряд, який проводили наші предки, щоб збільшити урожай наступного року. Зараз посівальники переслідують інші цілі, але традиції залишаються традиціями.

Коли посівають на Старий Новий рік

Посівати починають лише зранку 14 січня. А робити це можуть хлопчики, юнаки та чоловіки. Рано-раненько, об’єднавшись у ватаги, вони ходять по сусідських будинках і питають дозволу на посівання. При собі в посівальників мають бути мішечки з будь-яким зерном, наприклад, пшеницею, ячменем, гречкою або рисом. Бажаючи господарям усього найкращого, хлопці розкидають зерно по кімнатах і читають світлі посівальні вірші. Як подяку добрим молодцям дають солодку випічку, цукерки, фрукти або трохи грошей. А після їх відходу зерно не можна підмітати до самого присмерку.

Як правильно посівати:

Потрібно заздалегідь приготувати зерно, найчастіше посівальники використовували пшеницю, жито, ячмінь або гречку.

Не можна посівати голими руками, за традицією, посівальники обов’язково повинні бути в теплих рукавицях.

Посівальник входить у дім з двома мішками: один для зерна, другий – для гостинців.

Що раніше прийде перший посівальник, то більше щастя, удачі та благополуччя принесе він у дім.

Зерно, яке розсипали посівальники, не можна підмітати до заходу сонця, інакше весь ефект від посівання зійде нанівець.

Посівалки на Старий Новий рік 2021

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Сію радість я і сміх –

З Новим роком вас усіх!

Щедро посіваю житом –

На врожайне, тепле літо.

Ще посиплю і пшениці –

Хай вдаються паляниці.

Зійде зірка з висоти –

Господарю, пригости!

***

Ми прийшли вас посівати,

Щоб усіх пошанувати.

Сієм, сіємо зерном,

Новий рік щоб був з вином.

Від їди щоб стіл ломився,

Щоб і хліб не перевівся.

Сієм, сієм, посіваєм,

Щастя й радості бажаєм.

Щоб і дома, і на полі

Вам всього було доволі.

Сієм, сієм, посіваєм,

З Новим роком вас вітаєм!

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