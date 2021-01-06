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Як святкують Різдво в різних країнах світу

06.01.2021

Якщо Новий рік ми частіше святкуємо з друзями, влаштовуючи гучні вечірки, то Різдво прийнято проводити в теплому родинному колі. Як відзначають це світле свято в інших країнах  читайте в нашому матеріалі.

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Різдво в Англії

В Англії Різдво  справжнє сімейне свято. Цього дня всі збираються в батьківському домі, дарують один одному подарунки і переглядають сімейні фотографії. Традиційною стравою є індичка під соусом з аґрусу і пудинг. А п’ють в цей день виключно чай або бренді.

Окрасою англійського різдвяного столу є святковий пиріг. За старовинним звичаєм, його начиняють різними предметами, що пророкують долю на найближчий рік тому, в чиєму шматку виявиться цей предмет. Англійці вірять, що каблучка означає швидке весілля, копійка  багатство в майбутньому, а підкова  успіх в новому році.

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Різдво в Німеччині

За старовинною традицією, 11 числа 11 місяця об 11 годині 11 хвилин в Німеччині настає  сезон різдвяних свят, що отримав назву «п’ятої пори року». На старовинних площах міст влаштовують грандіозні ярмарки, де збираються тисячі людей. Вони обіймаються, п’ють гарячий глінтвейн, їдять, танцюють і співають. В цей же час діти починають відкривати солодкі календарі (вони розраховані на 24 дні, і в віконечку календаря кожного дня ховається по цукерці).

У Німеччині прийнято дарувати «різдвяну зірку». При правильному догляді на Різдво на зеленому кущику з’явиться яскраво-червона  або рожева квітка, що нагадує зірку. Дарують і конюшину в горщику  це ознака того, що людині обов’язково посміхнеться щастя.

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Різдво в Італії

Різдво і Новий рік вважаються одними з найбільш «смачних» італійських свят. Типове святкове меню майже у всіх районах Італії включає традиційні страви  пельмені в бульйоні, фаршироване м’ясо, солодкі булочки або міланська паска.

Багато італійців досі, за старовинною традицією, викидають з вікон старі речі, прощаючись з усіма неприємностями, які приніс старий рік. А ось їдять вони смажену тріску або окуня. Запивають все це білим вином.

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Різдво у Фінляндії

За старих часів Різдво тут святкували дещо раніше. Тоді подавали традиційне різдвяне пиво і свинячі ніжки. У сучасній Фінляндії ввечері всі збираються за святковим столом.

Головний різдвяний напій  глінтвейн. Традиційна різдвяна страва  особливим способом приготована і запечена шинка. До неї подається морквяна або рисова каша, причому з секретом. Тому, в чиїй тарілці опиниться один-єдиний мигдалевий горішок, весь рік буде  щастити повністю в усьому.

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Різдво в Японії

В Японії замість Діда Мороза основна фігура свята  бог Хотейошо, у якого очі… на потилиці. Традиційне різдвяне меню японців  рис, боби, гриби і бамбук. І, звичайно, улюблений веселий напій саке.

Ще на Різдво японці біля своїх будинків розвішують на високих жердинах пучки соломи і підпалюють їх, щоб відлякати злих духів.

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Різдво в США

Сполучені штати  багатонаціональна країна, тому можна побачити різні способи святкування Різдва. Деякі готують традиційну фаршировану індичку. Інші вважають, що куди  краще ковбаски, страви з капусти та супи. Італійці готують на Різдво лазанью.

Діти отримують подарунки вранці. Їм кажуть, що вночі приходив Санта-Клаус, він спустився димоходом і приніс подарунки. У різдвяний ранок традиційно подають рулет з корицею і каву, а на обід  шинку.

Американці – нація, яка чи не найбільше отримує і дарує подарунків у це свято. У невеликих містах Америки прийнято ходити один до одного в гості та всім разом співати різдвяні пісні. У США будь-які заклади,  чи то банк, магазин чи фірма, зачиняються. Всі відпочивають і найчастіше дивляться по телевізору «Лускунчика» і «Червону шапочку».

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