Гороскоп на 7 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто може, нарешті, розслабитися, а кому доведеться боротися за своє щастя? Читайте гороскоп на 7 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Вам варто уникати палких дискусій. Ви любите голосно говорити, віддано обстоювати свої аргументи і переконувати інших, але цього разу вам варто відмовитися від такого розвитку подій. Ваші риторичні здібності тимчасово не приносять бажаного результату.

Телець

Ви чекаєте на великы зміни у своєму житті, але пам’ятайте, що вони не настануть самі собою. Час скласти план дій. Ви точно знаєте, якої мети хочете досягти, і тепер вам треба визначитися, як ви це зробите.

Близнюки

Спробуйте зосередитися на розвитку професійних навичок. Вони э абсолютним фундаментом для досягнення успіху. Не полінуйтеся прислухатися до порад професіоналів.

Рак

Настрій дня може надихнути вас на розширення кола друзів. Навіть якщо ви не дуже сміливі, сьогодні у вас буде достатньо хоробрості. Є шанс, що хтось із ваших друзів захоче бути ближче до вас.

Лев

У четвер до вас буде повертатися вкладене ― чи то гроші, чи то витрачений час. Імовірно, що вам повернуть старі борги або запросять на цікаву подію.

Діва

Ви почуватиметесь пречудово. У професійних питаннях можливі зміни, на які ви довго сподівалися. Відносини з керівником можуть досягти більш високого рівня розуміння.

Терези

Ви нікого не залишите без уваги. Навколо вас буде постійний рух. Ви прагнете вступати в розмови, які збагатять вас новими знаннями. Є високі шанси отримати максимум від дня.

Скорпіон

У четвер вам захочеться докласти більше зусиль для налагодження інтимного життя. Ви отримаєте різного роду підказки, які допоможуть втілити бажане. Бажання чинити опір змінам значно ослабне.

Стрілець

Представники знака отримають дуже великий потік життєвих сил. Ви відчуєте це у вигляді потужного бажання змінити свої звички або імідж. Багато хто захоче стати помітним і впізнаваним навіть у ситуаціях, які, здавалося б, не приносять популярності.

Козеріг

Ви отримаєте хорошу можливість зібрати всі сили для ділових починань. Однак перш ніж діяти, проаналізуйте перешкоди. Вашими союзниками в цей день будуть Скорпіони.

Водолій

У четвер вам будуть властиві добродушність, доброзичливість і теплота. Ваша сердечність у цей день допоможе вирішити наболілі питання.

Риби

Ви знову почнете вигадувати всілякі перешкоди і виправдання, щоб не брати повноцінної участі в сімейному житті і не допомагати близьким. Ваша відстороненість може поставити під загрозу налагодження близькості.

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