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Павло Костіцин святкує день народження

05.01.2021

Сьогодні, 5 січня, ведучий наймістичнішого реаліті «Битва екстрасенсів» Павло Костіцин святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає шоумена зі святом!

павел костицын

Павло Костіцин є незмінним ведучим наймістичнішого проєкту на українському телебаченні. Упродовж багатьох років разом із екстрасенсами він з легкістю розкриває найбільш заплутані кримінальні та загадкові історії, які, здавалося б, неможливо розгадати.

Редакція сайту STB.UA вітає Павла з днем ​​народження і бажає творчих успіхів, здоров’я та здійснення бажань!

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