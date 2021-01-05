Гороскоп на 6 січня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Хто може, нарешті, відпочити, а кому не можна розслаблятися? Читайте гороскоп на 6 січня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сприятливий день для спілкування, змін в особистому та суспільному житті. Ви знайдете підтримку і розуміння в людей, яких до цього не вважали своїми союзниками. Не виключено, що робота зажадає від вас більшої зосередженості, ніж зазвичай, проте позитивні результати з лишком окуплять докладені зусилля. Схильність до оригінальності, екстравагантності у вчинках, нестандартний підхід до будь-якої справи допоможуть створити яскраве свято в особистому житті.

Телець

Сприятливий час для здійснення задумів. Не виключений позитивний поворот подій, проте слід уникати різких, категоричних висловлювань на адресу товаришів по службі або розмов на підвищених тонах з начальством ― вам доведеться відступити, бо позиції противника виявляться сильнішими. Не давайте пристрастям втягти вас у непотрібний конфлікт.

Близнюки

Сприятливий день для початку нової справи. З’явиться можливість сяйнути талантами, проявити всі свої здібності. Однак ті, хто обмірковує новий діловий проєкт, мають заручитися підтримкою партнерів або схваленням впливових покровителів. Ухвалюючи рішення, будьте обережні. У другій половині дня імовірна зустріч зі старими друзями.

Рак

Хороший день, який обіцяє підтримку вищих сил, покровителів і партнерів. Зростуть життєвий потенціал, везіння, діловитість. Без особливих зусиль ви зможете здійснити багато вигідних ділових операцій або домогтися прихильності цікавої людини.

Лев

Гармонійний день відкриє перед вами широкі можливості для активного відпочинку, творчості й самовираження. Вам будуть притаманні врівноваженість, уміння дотримуватися традицій і загальноприйнятих норм. Сміливо беріться за будь-яку справу, бо ви зможете досягти успіху в усьому. Прекрасний день для кохання й романтичних пригод.

Діва

Вдалий у всіх сферах день. Зірки обіцяють сприятливу ситуацію для фінансового злету. Не випускайте ініціативи зі своїх рук, не відмовляйтеся від допомоги ― порада й підтримка довірених людей будуть дуже доречними. Можна підвести риску під старими планами, справами чи контактами. Можлива подія або новина, які благотворно вплинуть на ваші справи.

Терези

Природжена цікавість, прагнення до нового і незвіданого, жага змін можуть штовхнути вас на якусь ризиковану справу чи явну авантюру. Прагнення випробовувати долю може призвести до фінансових втрат або різкого погіршення самопочуття. Перешкоди на шляху або непорядна поведінка партнера можуть розлютити вас, а відсутність розуміння з боку близьких ― довести напругу до межі. Єдиний порятунок ― у вашому вмінні пробачати образи.

Скорпіон

Постарайтеся завершити всі розпочаті проєкти. Не виключена романтична зустріч із людиною, яка може стати вашим супутником на багато місяців, а можливо, й років. Чоловікам-Скорпіонам протипоказані поспіх, легковажність і безвідповідальність в обіцянках. Це може стати причиною сварок з близькими людьми.

Стрілець

Хороший день для планування нових справ. Існує ймовірність помітного поліпшення вашого фінансового становища, проте не варто ризикувати: ваша довірливість і деяка наївність можуть зіграти з вами злий жарт. Космічні впливи підштовхнуть до оновлення і пошуку нових сфер діяльності, надлишок енергії викличе агресивність або незадоволеність досягнутими результатами.

Козеріг

Сприятливий день для нового знайомства, подружніх стосунків, веселощів. Не втрачайте можливості домогтися успіху в особистому житті. Зірки пророкують удачу в розв’язанні любовних або сімейних проблем. Упевненість у своїх силах та оптимізм допоможуть вам завоювати прихильність партнера.

Водолій

Вдале розташування зірок обіцяє успіх у комерційних операціях. Життєвий потенціал і особиста чарівність у вас на високому рівні, що забезпечить реалізацію всіх ідей, задумів і починань. Стратегічне мислення, вміння бачити за дрібними деталями головне принесуть високі результати.

Риби

День віщує вам зустрічі та цікаві знайомства. У Риб творчих професій з’явиться можливість виразити свій внутрішній світ; загостриться здатність до глибокого сприйняття духовних цінностей. Сприятливий день для відпочинку, духовного оновлення, подолання сумнівів. Добре провести день вдома із сім’єю, дітьми.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ