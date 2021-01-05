Як розподілити фінанси в січні 2021 року? На що краще витратити гроші? А якому знаку зодіаку не варто починати бізнес або приймати привабливі пропозиції? Про все читайте у фінансовому гороскопі на січень 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Час збирати врожай! Той, хто ще не вклав свої гроші в улюблену справу, повинен зробити це якомога швидше. Ви скоро переможете свою фінансову кризу. У січні ви повинні промовляти бажання і починати діяти. Якщо будете активні і працездатні, то уникнете розчарувань. А сюрпризів отримаєте ще більше.

Телець

Тельцям треба переосмислити майбутні витрати. Ви вже не раз довели, що є справжнім майстром і бізнесменом. Проте в ці хороші часи дозвольте зіркам дати вам пораду: щастя не можна примушувати! Тож, ідучи на ризик, покладайтеся на свою кмітливість і удачу.

Близнюки

Ви справді гадки не маєте, наскільки ви щаслива людина. Усі ваші старання нарешті окупаються, а гроші йдуть до рук. І що найприємніше, ви зможете стати на колію, яка приведе вас до підвищення в кар’єрі. Не проґавте шанс зав’язати нові корисні знайомства.

Рак

Ви демонструєте стійкість і спокій в умовах фінансового застою. Переконайтеся, що у вас ще залишилися запаси протриматися кілька тижнів. Та головне, що зірки обіцяють вам кардинальні зміни в січні. Початок місяця буде складним і стресовим. Проте ближче до лютого все зміниться на краще.

Лев

Приділяйте більше уваги переговорам і краще аналізуйте вчинки колег. Не у всіх, хто вам усміхається, справді хороші наміри. А це може безпосередньо вплинути на підвищення або кар’єрне зростання. Тому в січні демонструйте свою максимальну працездатність.

Діва

Ваші очікування зараз дуже великі! Наберіться терпіння, Рим теж будувався не за один день. Гроші не можна просто зірвати з дерева, тому починайте думати «план Б», щоб застрахувати свій дохід.

Терези

Для того, щоб хтось міг скористатися вашою добродушністю, їм достатньо всього одного хорошого слова. Але вчасно припиніть експлуатацію, якщо відчуваєте, що ви дієте собі на збиток. Адже дружба часто закінчується там, де справа стосується вкладення грошей в азартні ігри.

Скорпіон

Можете починати ремонт, змінювати машину, робити ризиковані вчинки. Якщо ви дієте розумно, вам гарантоване багатообіцяюче зростання запасів. Радійте, бо попереду на вас чекають щасливі події. Щоб не оступитися і не зазнати невдачі, спробуйте створити список запланованих витрат і діяти чітко за планом.

Стрілець

Пам’ятайте про будь-які чинники ризику, які можуть звести до мінімуму або навіть знищити ваші заощадження, і зосередьтеся на сімейному житті протягом наступних кількох тижнів.

Козеріг

Подаруйте собі період відпочинку і дайте своїй робочій жилці перепочинок, щоб вона могла проявити ще більше енергії до кінця місяця. Якщо справа стосується розіграшів або конкурсів, то залиште це для інших. Козерогам у січні мало щаститиме.

Водолій

Уважно перевірте, які пропозиції вам роблять. Будьте обережні з привабливими порадами, бо іноді очікування кардинально протилежні реальності. Настануть кращі часи для старту бізнесу або робочих пропозицій.

Риби

Для того, щоб плани і проєкти були фінансово прибутковими, вам варто проявляти трохи більше обережності. В іншому разі недоброзичливці спробують перехитрити вас і вкрасти частину ваших грошей.

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