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Супербабуся: кастинг проєкту на 1 сезон 2021

04.01.2021

У новому році телеканал СТБ готує для вас справжній сюрприз – це новий проєкт Супербабуся! Якщо ви виховуєте онуків і краще знаєте, що їм потрібно, тоді беріть участь у новому проєкті. Заповнюйте анкету на сайті СТБ у розділі Кастинги або телефонуйте за номерами телефонів, які ви бачите на екранах. Доведіть, що ви – Супербабуся.

Video: Супербабуся: кастинг проєкту на 1 сезон 2021


Информация о кастингах на Супербабушка сезон 1 в Украине 2021. В каких городах и когда кастинг Супербабушка (2021)

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