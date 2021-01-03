Гряде насичений тиждень, до якого варто підготуватися. Дізнайтеся в гороскопі, як правильно його почати і на що звернути увагу. Читайте астрологічний прогноз на тиждень з 4 по 10 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Гороскоп на тиждень — Овен

Якщо у вас є можливість, то візьміть відпустку на весь тиждень. Настрій на роботі поганий, ваш начальник постійно дає суперечливі інструкції, а ви самі майже у відчаї від обсягу роботи. Це вагомі аргументи на користь переосмислення свого професійного майбутнього.

Гороскоп на тиждень — Телець

Недавні проблеми зі здоров’ям нарешті залишилися в минулому. Час дивитися в майбутнє в гарному настрої. Займіться спортом просто зараз, наприклад фітнесом! Почніть з коротких занять. Ви побачите і порадієте, наскільки швидко зможете стати стрункішими й витривалішими.

Гороскоп на тиждень — Близнюки

Ваша потреба в гармонії вже неосяжна. На початку тижня суперечки між колегами загостряться, і ви раптово опинитеся між фронтами і будете змушені виступати посередником. На жаль, це може обернутися нерозумінням з боку деяких людей. До кінця тижня хвилювання вщухнуть.

Гороскоп на тиждень — Рак

Зараз ви нескінченно обмірковуєте існуючі проблеми і завжди ходите по колу. Це вже починає позначатися на вашому здоров’ї. Скажіть собі «стоп»! Усе не так погано, як здається на перший погляд. Дивіться в майбутнє з оптимізмом.

Гороскоп на тиждень — Лев

Ваш партнер уважно ставиться до вас і приділяє вам багато уваги. Обговорюйте важливі для вас теми, і тоді ваші стосунки будуть ще кращими. У тому числі й на чуттєвому рівні. У самотніх Левів є хороші шанси зустріти другу половинку цього тижня.

Гороскоп на тиждень — Діва

Вам слід зосередитися на вчасному завершенні проєкту. Навіть якщо робота накопичується, то це може не на жарт розлютити керівництво. Наразі у вас проблеми з фінансами, а ви тринькаєте гроші направо і наліво. Почніть рахувати свої кошти і витрачати їх на необхідні речі.

Гороскоп на тиждень — Терези

Цього тижня ніхто не зможе зіпсувати вам гарний настрій. Ви також матимете рацію в спірних темах, тому можете сміливо вступати в дискусії. На здоров’я жодних нарікань не буде.

Гороскоп на тиждень — Скорпіон

Справи в особистому житті не ладяться. Ви підозріло стежите за кожним кроком свого партнера, для якого така поведінка є неприйнятною. Будьте обережні, щоб не перегнути палицю! Якщо ви знову перестанете довіряти йому, можуть виникнути серйозні проблеми.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

На роботі у вас усе під контролем, а деякі справи ви виконуєте майже так, ніби робите їх уві сні. Це може призвести до невеликого розчарування. Як щодо навчального курсу? Або підвищення кваліфікації? Поговоріть про це зі своїм керівником. Будьте наполегливі.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Якщо у вас немає перепочинку на роботі, переконайтеся, що у вас вистачить сил на режим нон-стоп. На цьому тижні буде багато завдань, особливо в першій половині. Але не ігноруйте своє здоров’я. Вийдіть на прогулянку хоча б два рази! Тільки так можна перемкнутися і відволіктися.

Гороскоп на тиждень — Водолій

На цьому тижні у вас багато наполегливості. Це піде на користь вашій кар’єрі, але в домашньому середовищі ви відчуєте себе самотньо. Можливо, сім’я не помітить ваших старань і не похвалить працьовитості. Не поспішайте ображатися, просто поділіться своїми успіхами.

Гороскоп на тиждень — Риби

Завдяки вашим амбіціям цього тижня відкриються великі кар’єрні перспективи. Це позитивно позначиться як на вашій кар’єрі, так і на вашому фінансовому становищі. Тепер зберігайте холоднокровність і не поспішайте!

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