Чи готові дізнатися, що чекає на вас 4 січня 2021 року? Тоді читайте астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ!

Овен

Зробіть перерву в роботі і почніть день спокійно та розслаблено. Робіть тільки те, що вам потрібно і входить у ряд обов’язків. Прогуляйтеся і позбудьтеся від стресу.

Телець

Гармонійне любовне життя може трохи похитнутися. Повідомте партнерові про свої проблеми, але не ображайте його відразу, як це буває зазвичай. Разом ви неодмінно знайдете рішення.

Близнюки

Ваші амбіції роблять вас сильнішими. Ви задоволені тільки тоді, коли ідеально виконали свої завдання. Однак це може призвести до постійного стресу і почуття пригніченості. Трохи знизьте вимоги до себе!

Рак

Приділіть партнеру увагу і подаруйте трохи турботи. Для цього не потрібно великих зусиль. Ви здивуєтеся, скільки любові ви отримаєте натомість.

Лев

Надійність є рисою вашого характеру, але в останні кілька днів ви стали забудькуватими і залишили поза увагою важливі речі. Будьте пильні і постарайтеся зосередитися, інакше у вас можуть виникнути труднощі на роботі.

Діва

Якщо хтось приходить до вас зі своїми турботами, ви з радістю допоможете йому і дасте пораду. Та головне, щоб вас оточували такі ж щедрі люди, готові прийти на допомогу.

Терези

Прекрасно, що ви завжди готові виконати бажання партнера. Та не дозволяйте дійти до того, що ви забудете про своє власне життя.

Скорпіон

У вас достатньо часу, щоб подумати про важливі речі і не ухвалювати поспішних рішень. Будьте насторожі! Хтось із ваших колег щось затіває проти вас.

Стрілець

Не поспішайте і не ухвалюйте рішення в поспіху. У вас можуть виникнути проблеми, а ви почуватиметесь пригніченим. Головне ― пам’ятайте, що ваше коло друзів підтримає вас у будь-який момент.

Козеріг

Не здавайтеся, бо у вас є хороші шанси вийти на новий рівень самопізнання. Медитація і духовні практики допомагають зберігати спокій і бути в гармонії з собою.

Водолій

Тривалий час ви страждаєте від незначних проблем зі шлунком. Тому руки геть від гострих спецій! Ви також повинні тимчасово обмежити свою тягу до солодкого.

Риби

Якщо ви проявите наполегливість і робитимете свою роботу якнайкраще, з часом побачите успіх. А поки розпорошуєте увагу, не чекайте на позитивні зміни.

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