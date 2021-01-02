Що приготували зірки кожному знаку зодіаку? Хочете стати ще більше підготовленими до нового дня? Читайте гороскоп на 3 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ваші стосунки з партнером стають трохи одноманітними. Часом ви хочете більшого різноманіття і передовсім сумуєте за душевними й романтичними годинами. Проявіть ініціативу ви! Покажіть свої почуття і розкажіть партнеру, чого вам не вистачає.

Телець

У професійному плані у Тельців усе йде дуже добре. Разом зі своєю командою ви досягаєте великих успіхів. Ваше начальство похвалить відмінну співпрацю і виконання роботи. Так тримати! Та не забувайте про міцний здоровий сон.

Близнюки

Фізична форма Близнюків бажає кращого. Вам треба спробувати організувати свій розпорядок так, щоб заняття спортом або фітнесом стали регулярними у вашому житті.

Рак

На жаль, вас приваблює той, хто не проявляє до вас ніякої уваги. Зробіть перший крок. Ви не пошкодуєте про це. Особливо, якщо будете собою, розповісте про інтереси і захоплення.

Лев

Левам гріх скаржитися, тому що все працює на вашу користь, як у професійному, так і в фінансовому плані. Не дозволяйте собі зупинятися, адже ви вже на правильному шляху.

Діва

Скарги на здоров’я, які почастішали в останні кілька днів, можуть вас добряче налякати. Вам слід звернутися до лікаря і пройти повний огляд.

Терези

Ви почуваєтесь невпевнено, бо плани, які у вас були, важко втілити. Вам потрібно відійти від звичних шляхів реалізації і подумати про нові методи.

Скорпіон

Якщо вам більше не подобається ваша робота, то потрібно пошукати іншу. Дайте собі шанс поставити нові цілі. Ви можете не поспішати, щоб гарненько все обдумати, бо з фінансами у вас наразі особливих проблем немає.

Стрілець

Ви вірите в кохання з першого погляду? Сьогодні будьте пильні, щоб не випустити з уваги потрібну людину. Можливо, цей день переверне все ваше життя.

Козеріг

Це ідеальний день, щоб гуляти, базікати і фліртувати. Відкиньте турботи і насолоджуйтеся життям!

Водолій

Не варто завжди негативно оцінювати свою роботу. Звичайно, важливо бути критичним, але ви також повинні бачити свої позитивні сторони і перемоги.

Риби

Було б краще, якби Риби проявляли активність і справді щось робили для своєї кар’єри. Будувати повітряні замки недостатньо, щоб піднятися на нову сходинку.

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