Звідки черпати енергію і сили на початку нового року? На головні запитання знають відповідь екстрасенси СТБ. Читайте детальний астрологічний прогноз на 2 січня 2021 року.

Овен

Проблем і суперечок у цей день можна повністю уникнути. Ви знайдете нових друзів. Ба більше, ви готові до плідної роботи. Ваші друзі і партнер можуть пишатися вами. Вечір варто завершити в колі близьких без стресу і метушні.

Телець

Ви так довго мріяли втілити свої плани в життя, але досі дуже скептичні через фінансові проблеми. Щоб скористатися новими можливостями, доведеться ризикувати. Ви переповнені енергією і прагненням до дії. Коли, якщо не зараз?

Близнюки

Ви будете керувати своїми почуттями. Не хвилюйтеся, адже ви набагато позитивніше почали ставитися до оточення, і, очевидно, це пов’язано зі сповненою любові обстановкою вдома. Завдяки такому новому ставленню до інших вам буде легко знайти партнера або друга на все життя.

Рак

Ви переслідуєте свої цілі з великою енергією і драйвом. Але ви також повинні вміти контролювати себе і відступати, якщо назріває конфлікт. Якщо ви дасте трохи відпочинку собі, ваше тіло теж буде вам вдячне.

Лев

У Левів усе йде гладко не тільки в особистому, а й у професійному житті. Це, безумовно, пов’язано з тим, що ви з любов’ю і співчуттям ставитеся до інших людей.

Діва

Вам важко відмовитися від звичного способу життя. Старі стереотипи мислення слід викинути за борт просто зараз. Психологічна напруженість теж погано позначається на вашому тілі. Тому візьміть паузу і видихніть.

Терези

З підтримкою і допомогою оточення ви можете зробити великі справи, яких ніколи не очікували від себе самого. Ви повинні з вдячністю прийняти допомогу інших і поділитися своїми проблемами з рідними. Треба наповнюватися енергією.

Скорпіон

У вашому колі спілкування чесність не дуже популярна. Тому так часто ви відчуваєте, що вас хочуть обдурити. Також є проблема в неординарній поведінці, з якою більшість людей не знає, як упоратися.

Стрілець

Нарешті ви відчуваєте, що можете боротися за свою позицію та обстоювати свою думку. Однак коли справа стосується взаємин із партнером, ви відчуєте спустошення і безсилля. Будьте обережні і постарайтеся збалансувати емоції.

Козеріг

На роботі все йде за планом, і здається, що на вашому шляху немає жодних перешкод. Та у вільний час краще подбайте про себе і, можливо, зробіть крок назад. Перейдіть на правильне харчування і відмовтеся від жирів.

Водолій

Водоліям слід перевірити ще раз факти, якими вони керуються. Перш ніж звинувачувати кого-небудь, потрібно бути впевненим у своїх словах. Ба більше, ваша манера поведінки сьогодні не дуже добре сприймається.

Риби

Настав час реалізувати ваше давнє бажання. Останнім часом ви були дуже працелюбні і цілеспрямовані, і, можливо, варто винагородити себе за це.

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