Женя Кот чи беквокалістка Сердючки: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?
31.12.2020
Уже скоро, 9 січня, о 19:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити захопливий 1 випуск 2 сезону головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!
Уже наступного тижня у прем’єрному випуску шоу «Звана вечеря» в гостинності та кулінарній майстерності позмагаються зіркові герої: хореограф Женя Кот, беквокалістка Вєрки Сердючки Олена Романовська, екстравагантна Адель Асанті і тренер з фітнесу та боксу, а також учасник романтичного реаліті «Наречена для тата» Ігор Бубнов. Хто здивує гостей смачними сюрпризами і набере максимальну кількість балів від суперників?
Дивіться 9 січня о 19:00 на телеканалі СТБ новий сезон шоу «Звана вечеря»!
Video: Женя Кот чи беквокалістка Сердючки: хто стане найкращим у новому випуску шоу «Звана вечеря»?
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