Тости на Новий рік 2021
Новий рік 2021 мчить до нас. Зовсім скоро кожен із нас збереться за святковим столом у компанії найближчих і найрідніших людей. Ну, а яке застілля без келиха шампанського або вина. Та ще й під святкові тости. Що, не знаєте жодного хорошого? Не біда! Читайте в нашому матеріалі добірку найкращих новорічних тостів.
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Тости у віршах
В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий Рік ‒
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Хай моїх поздоровлень потік
У серцях ваших лунко роздасться
І хай вам наступний рік
Принесе лише радість та щастя.
***
Бажаю від серця, що можу бажати.
Щоб лихо минуло, пішло в забуття,
Щоб горя тобі не зазнати.
Щоб завжди в обличчі світилась краса.
Хороших друзів, веселих днів.
Взаємних, щирих почуттів,
Успіхів на кожному кроці ‒
Бажаю у Новому Році!
***
Дай Боже Вам любові і тепла,
Добра в сім’ї і затишку в оселі,
Щоб щастя світла музика текла
В різдвяні свята, щедрі і веселі!
Хай здійснює бажання Рік Новий,
Хай вся родина Ваша процвітає,
З чудовим святом, радості і мрій
Я щиро і сердечно Вас вітаю!
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Тости у прозі
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Новий рік ‒ це свято казок і чарів. Я хочу побажати вам, щоб усе ваше життя було схоже на казку. Нехай збуваються всі ваші бажання та ідеї. Нехай все хороше множиться, а все погане залишається в старому році.
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Кожна країна світу святкує Новий рік відповідно до своїх традицій. У деяких куточках планети в переддень Нового року заведено викидати з будинку всі старі речі. Так ось, я хочу побажати вам викинути зі своєї голови всі старі й сумні думки та образи, а взяти в Новий 2021 рік тільки натхнення, щастя та радість.
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Нехай Дід Мороз принесе вам мішок радості та веселощів, а Снігуронька обдарує своїм теплом і щастям. Новорічні ельфи нехай виконають усі бажання. А якщо ельфи десь затримаються, то нехай у вашому житті будуть справжні й щирі люди, які з легкістю їх замінять. Із Новим роком!
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Ми з радістю чекаємо новорічних свят ще з дитинства. Нам здається, що цей час якийсь казковий і чарівний. І хай ми вже абсолютно точно в курсі, хто був тим самим чарівником Дідом Морозом, щороку в наших серцях усе одно залишається очікування дива. Я п’ю за те, щоб це диво неодмінно сталося з нами в 2021 році. З Новим роком, друзі!