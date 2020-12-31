Привітання з Новим роком 2021 у віршах
Новий 2021 рік уже близько! Встигніть привітати своїх коханих та близьких найкрасивішими привітаннями у віршах. Завдяки нашій добірці поздоровлень з Новим роком ви зможете оригінально привітати своїх рідних!
Усе про святкування Нового року та Різдва
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Хай Новий рік добробут Ваш покращить,
Щоб гроші в Вас були і втілювались мрії.
Хай все в родині буде якнайкраще,
Здійсняться сподівання і надії.
Енергії, здоров’я Вам міцного,
Щоб свято за столом й в душі було,
А ми ще обіцяємо до цього
Вам забезпечить затишок й тепло.
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З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
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Коли проб’є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий рік!
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Рік Новий – казковий час!
Хай здивує щастям Вас
Рік добра і рік кохання.
Тож приймайте привітання:
Будьте добрі та здорові,
Побажаємо любові,
Світла й радощів багато,
Щоб життя було, як свято!
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Хай Новий рік з добром до Вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним Вас благословляє!
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В пору цю, коли падає сніг
І морози чимдуж припікають,
Знов на землю спішить Новий рік —
З ним сердечно усіх вас вітаю.
Зичу сонця та світлих надій,
Миру й втіхи на кожному кроці,
Також здійснення планів і мрій
У прийдешньому Новому році!
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Хай же рік Новий крилатий
Принесе вам щастя в хату,
Щоб здоров’я вирувало
І ніколи не кульгало.
Щоб у мирі вам жилося
Все задумане збулося.
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