У прийдешньому році ми будемо зустрічати статного, справедливого і домашнього Білого Бика. І, звичайно, як усі інші знаки, він із собою несе різні забобони, яких варто дотримуватися, щоб здобути його прихильність. Що згідно з прикметами не можна на рік Бика дарувати рідним і близьким, а також дітям і знайомим? Читайте про те, які подарунки не можна дарувати на Новий рік 2021, далі в матеріалі!

Коли ви зустрічаєте Бика, то не варто вручати предмети, зроблені з його шкіри. Погодьтеся, доволі неприємно буде, якщо символ року зустріне подібний дар.

Оскільки бик вважається твариною стриманою, домашньою, то очевидно, що не можна підносити занадто дорогі презенти, особливо малознайомим людям.

Золото ― подібні вироби також вважаються недоречними. Якщо ви шукаєте, який подарунок вручити на рік Білого Металевого Бика, то варто придивитися до виробів зі срібла, платини або білого золота.

Червоні речі. Усі ми знаємо, як негативно Бик реагує на такі предмети, так що краще дотримуватися більш нейтральної колірної гами.

Придивляючись, що вручити на Новий рік 2021, врахуйте, що подарунки, якими користуватимуться не один рік, повинні бути без зображення Білого Бика. Інакше, коли зміниться символ, користуватися ними буде вже некоректно щодо нього.

Ножі, особливо коли їх вручають подружжю, несуть із собою розбрат. Тому кілька разів подумайте, а чи варто взагалі купувати подібний дар.

Наручний годинник. Такий подарунок узагалі доволі сумнівний. Особливо якщо ви або та людина, якій сюрприз призначений, вірите в забобони. Вважається, що годинник починає відраховувати зворотний хід життя або вам незабаром просто загрожує розставання.

Гроші. На Новий рік заведено радувати саме приємними дрібницями, які залишаться на пам’ять людині. А гроші швидко витратяться і не зоставлять після себе нічого. Особливо у зв’язку з довгими вихідними, коли багато коштів іде на їжу та розваги.

Домашні капці. Обов’язково варто виключити білий колір, бо подібний презент асоціюється з не надто щасливими в житті моментами.

Якщо ви вирішили доповнити підготовлений новорічний сюрприз квітами, то обов’язково виключіть жовті. А також гвоздики, бо вони провісники смерті, і нарциси, які дарують до розлуки.

Тварини ― доволі спірний презент. Деякі люди можуть щиро зрадіти, отримавши їх як сюрприз. Проте в більшості випадків подібний дар, вручений без узгодження, може просто стати тягарем людині, бо потребує постійної турботи й догляду.

Коли йдеться про загальні предмети, які не можна дарувати на Новий рік 2021, то варто виділити й такі речі, як:

носові хустинки;

люстерко;

перлинні прикраси;

краватки;

свою фотографію;

шкарпетки, щоб чоловік не пішов.

Однак ніхто не забороняє обирати подібні предмети зі списку, що не можна вручати на Новий рік 2021. Головне ― правильно їх вручити. Наприклад, можна попросити монетку за підготовлений презент, тоді людина у вас його ніби просто купує і негативний вплив нівелюється.

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