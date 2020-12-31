День, який найбільше нагадує чистий аркуш. Сьогодні, 1 січня, зірки приготували для багатьох знаків зодіаку цікаві події. Читайте гороскоп на 1 січня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви вже встигли з самого ранку подумати про своє майбутнє? І це недаремно, адже зірки говорять про приємні звістки, які застануть зненацька. Та не поспішайте приймати все буквально. Можливо, доведеться чимало постаратися.

Телець

Ви хочете відпочивати і не думати ні про що. Це прекрасно, адже саме це приготували для вас зірки. Дивно, але Тельці сьогодні убезпечені від проблем, роботи і турбот. Насолоджуйтесь.

Близнюки

Здається, що настав час ухвалювати рішення. Та повірте, якщо справа терпить, то дайте собі ще можливість обміркувати. До вечора ситуація може змінитися кардинально.

Рак

Ви перебуваєте в тому періоді, коли хочеться реалізувати дуже багато, але на це просто не вистачає часу. Спробуйте скористатися моментом, коли всі відпочивають. Будьте хитрішими, займіться справою.

Лев

Леви наповнилися енергією і готові братися за стосунки. Та зірки попереджають, що вашої експресії може бути настільки багато, що розмова переросте в конфлікт.

Діва

Найкращий день для побудови нових планів. Замислюєтеся, як провести 2021 рік? Не біда. Зірки обіцяють ясний розум і креативність. Вас можуть навідати геніальні думки.

Терези

Проведіть день у колі рідних і близьких. Минулий рік був складним для вас, накопичилося багато образ і непорозумінь. Та все можна виправити, якщо сьогодні відкритися і попросити вибачення.

Скорпіон

Не обстоюйте свою позицію. Це загрожує повним непорозумінням і навіть затяжним конфліктом. Повірте, опонент сам незабаром зрозуміє, що був неправий. А ви будьте розумнішими і відступіть, якщо хочете зберегти ці взаємини.

Стрілець

Не знаєте, як почати розмову про те, що вас так давно хвилює? Почніть прямо і відверто. Не соромтеся своїх почуттів. Перш за все, легше має стати вам.

Козеріг

Ви перебуваєте в підвішеному стані, коли невизначеність з’їдає зсередини. Хочете більшої ясності? Тоді самі беріться вирішувати питання.

Водолій

Головний ваш ворог — лінь. Якщо сьогодні не навчитеся з нею справлятися, то, швидше за все, у новому році не вдасться реалізувати все те, що так давно хотіли.

Риби

Риби були впевнені, що все під контролем. Однак в один момент усвідомили, що це не так. Якщо не хочете залишитися біля розбитого корита, то навчіться цінувати те, що посилає вам доля.

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