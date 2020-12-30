Новорічні свята вже на порозі. Саме час замислитися про свою зачіску в чарівну і казкову ніч. Ми вже ділилися образами і макіяжем на Новий рік, а тепер розповімо, як зібрати розкішні локони в елегантний пучок. Голлівудська хвиля, високий хвіст і колосок — усе, що буде актуально і стильно в ніч з 31 грудня на 1 січня 2021 року!

Безумовно, крім макіяжу, образ доповнює волосся. Обов’язково подбайте про стильну зачіску. Не важливо, яка довжина, адже кожен варіант можна втілити в реальність за допомогою плойки або резинки.

Якщо ви маєте каре, спробуйте використати плойку, щоб створити легку хвилю або ефект натуральної недбалості. Один бік можна сміливо підколоти блискучою шпилькою або підняти корені обідком.

Також не забувайте про ідеально рівне волосся, яке можна витягнути вирівнювачем.

Власниці довгих або середньої довжини локонів можуть розглядати варіанти високого хвоста. Та головною окрасою такої зачіски може стати прихована резинка. Впевнені, ви часто бачили, як моделі найвідоміших подіумів виходили з високим хвостом, зав’язаним власним пасмом.

Варто зазначити, що низький хвіст не полишає позиції найстильніших зачісок. Підв’язати його можна хусткою або ошатним бантом під колір вашої сукні.

Варіант із пучком ідеально підійде під більш розслаблений і домашній образ. Ви також можете додати об’єму за допомогою попередньо накручених локонів.

Колосок — для найвитонченіших і ніжних леді.

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