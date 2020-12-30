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Нікіта Добринін святкує свій день народження

30.12.2020

Сьогодні, 30 грудня, успішний теле- і радіоведучий Нікіта Добринін святкує свій день народження. Чоловікові виповнилося 33 роки. Редакція сайту STB.UA вітає ексхолостяка і бажає творчих успіхів!

никита добрынин

Головному героєві 9-го сезону найромантичнішого реаліті країни Нікіті Добриніну пощастило зустрітися свою кохану і побудувати стосунки на очах у всієї країни. За красивою історією кохання Нікіти та Даші шанувальники спостерігають і досі. А у 2020 році пара офіційно зареєструвала свій шлюб.

Редакція сайту STB.UA вітає Нікіту Добриніна з днем ​​народження і бажає нових досягнень в успішній кар’єрі!

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