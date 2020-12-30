Серії інформаційних роликів, присвячені правилам безпеки та особистому досвіду боротьби з COVID-19, об’єднані хештегом #будьтевідповідальні, вийшли в ефір усіх телеканалів медіагрупи 25 грудня. Інформаційні кампанії реалізуються у партнерстві StarLightMedia, Червоного Хреста за підтримки Данського Червоного Хреста, Міністерства закордонних справ Данії та UNICEF.

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia запускає дві інформаційні кампанії задля протидії поширенню COVID-19 Серії інформаційних роликів, присвячені правилам безпеки та особистому досвіду боротьби з COVID-19, об’єднані хештегом #будьтевідповідальні, вийшли в ефір усіх телеканалів медіагрупи 25 грудня

StarLightMedia продовжує системну роботу для убезпечення життя та здоров’я українців під час пандемії. Цього разу медіагрупа разом з партнерами запустить дві інформаційні кампанії, щоб нагадати глядачам про правила безпеки та мотивувати їх піклуватись про себе та навколишніх людей. Особлива актуальність цих кампаній зумовлена збільшенням кількості хворих та прийдешніми святами, обмеженнями, до яких ми маємо бути особливо уважні в цей період.

Перша серія роликів присвячена необхідності носіння масок. Ведучі та зірки ще раз нагадають українцям, що це один з ключових методів протидії зараженню.

Героями другої серії інформаційних роликів стали відомі українці, що вже перехворіли на COVID. У рамках кампанії вони діляться власним досвідом боротьби з захворюванням, розповідають про правила безпеки, яких дотримуються зараз, щоб не захворіти знову, та закликають українців берегти себе.

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia запускає дві інформаційні кампанії задля протидії поширенню COVID-19 Серії інформаційних роликів, присвячені правилам безпеки та особистому досвіду боротьби з COVID-19, об’єднані хештегом #будьтевідповідальні, вийшли в ефір усіх телеканалів медіагрупи 25 грудня

Олександр Богуцький, президент StarLightMedia, керівник дивізіону суспільно важливих програм: «Ми завжди починаємо з себе. Саме тому StarLightMedia взяли на себе найбільше зобов’язань з промоції соціально важливих правил задля захисту здоров’я українців. Канали нашої медіагрупи надають найбільшу частку соціальної реклами в країні. Це частина нашого життя і відповідальності. Але дуже важливо, щоби всі розуміли: така відповідальність є спільною. Немає однієї людини, здатної зупинити пандемію, – кожен відповідає за всіх».

Генеральний директор Національного комітету Червоного Хреста України Максим Доценко зазначив: «Червоний Хрест України – один із перших, хто розпочав освітню діяльність про зниження ризиків інфікування коронавірусом. І ми будемо продовжувати піклуватися про безпеку населення, формуючи нові актуальні матеріали, аби люди пам’ятали про головне: використання масок у громадських місцях та дотримання соціальної дистанції – запорука спільної перемоги над пандемією. Наразі спільними зусиллями зі StarLightMеdia запускаємо серію роликів, аби інформація була доступна кожному».

Video: Кожен відповідальний за всіх: StarLightMedia запускає дві інформаційні кампанії задля протидії поширенню COVID-19 Серії інформаційних роликів, присвячені правилам безпеки та особистому досвіду боротьби з COVID-19, об’єднані хештегом #будьтевідповідальні, вийшли в ефір усіх телеканалів медіагрупи 25 грудня

Героями інформаційних кампаній стали: Оксана Гутцайт, Григорій Решетник, Олександр Педан, Юлія Зорій, Тетяна Висоцька, Микита Добринін. Окрім зірок StarLightMedia до проєкту долучились Олег Михайлюта (Фагот) та Олексій Завгородній (Позитив).

Сприяння здоров’ю та благополуччю – одна з цілей сталого розвитку StarLightMedia. Нагадаємо, на початку пандемії медіагрупа вже реалізовувала дві масштабні інформаційні кампанії: #залишайсявдома та #залишайсясвідомим, що допомагали українцям розібратися з правилами безпеки під час першого локдауну та після пом’якшення його правил.

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