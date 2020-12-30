Мабуть, саме цього дня всі чекали найбільше у 2020 році. Кожному цікаво, що ж він приготував. Читайте гороскоп на 31 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Будьте впевнені, що цей день пролетить, як одна мить. Проте постарайтеся зберегти всі позитивні емоції на довше. Зробіть багато світлин, які будуть радувати весь наступний рік.

Телець

Тельці часто з хвилюванням ставляться до Нового року. Тому, щоб убезпечити себе від зайвих переживань, поговоріть з рідною і близькою людиною, обміняйтеся енергією і переконайтеся, що це лише приємні клопоти.

Близнюки

Бути в центрі уваги — ваша ідилія. Увечері саме цим ви і займетеся. Не поспішайте засмучуватися, якщо раптом щось піде не за планом. Паніка лише погіршить ситуацію.

Рак

Приймайте будь-який виклик долі. Якщо навіть в останній день 2020 року вам випадає можливість усе змінити, то сміливо змінюйте.

Лев

Ваша впевненість допоможе вирішити всі справи і проблеми. Ба більше, залишиться час на короткий релакс і медитацію. Зірки пропонують взятися за духовні практики на порозі нового року.

Діва

Назріває конфлікт? Зірки застерігають і рекомендують обійти сварки стороною. Це лише завадить наповнити ваш дім позитивною енергією. Тому тримайте себе в руках.

Терези

Ви впевнені в собі, тому часом дозволяєте зайвого. Не знецінюйте працю і можливості інших. Сьогодні вам буде потрібна допомога друзів і близьких.

Скорпіон

Хочете швидше звільнитися від справ і перейти до приємної частини святкування? Тоді не зволікайте вранці зі сніданком і не витрачайте сили на з’ясування стосунків.

Стрілець

Стрільцям час навчитися самостійно вирішувати свої проблеми. Обміркуйте, як краще вчинити в ситуації, що склалася, і ухвалюйте рішення. Не потрібно перекладати відповідальність на партнера.

Козеріг

Хочете отримувати позитивні емоції? Тоді навчіться і ділитися ними. Адже дуже часто ви забуваєте обмінятися хорошим, лише задовольняючись тим, що вам віддають близькі.

Водолій

Важливо, що ви перебуваєте в колі найрідніших. Це не дасть вам засмучуватися через те, що в році, який минає, змогли реалізувати не весь список справ.

Риби

Вам треба чітко сформулювати свої бажання та цілі. Адже через невизначеність вам складно в подальшому розставити пріоритети. Тому зірки рекомендують навчитися планування.

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