Дієтичні салати на Новий рік: топ-10 рецептів від учасників «МастерШеф»
Новорічний стіл важко уявити без традиційних олів’є, оселедця під шубою і вінегрету. Однак ці салати досить калорійні і точно суперечать обіцянкам почати вести більш здоровий спосіб життя з 1-го січня. Не варто турбуватися! Ми вже розповідали про дієтичний рецепт олів’є, а замість магазинного можна зробити домашній майонез. Рецепти дієтичних салатів на Новий рік від учасників «МастерШеф» — читайте в матеріалі
Легкий «Гавайський» салат
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Складові:
- ½ пучка листового салату
- 1 куряче філе
- 2 ст. л. рубаних волоських горіхів
- 300 г свіжого або консервованого ананаса
- легкий майонез або нежирна сметана
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Філе відварити в киплячій підсоленій воді до готовності.
- Охололе куряче філе і ананас нарізати кубиками. Листя салату порвати.
- Змішати всі складові у салатнику. Заправити легким майонезом або сметаною до смаку.
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«Грецький» салат з курячою грудкою
Складові:
- 1 куряче філе
- ½ пучка салату айсберг
- 1 огірок
- 6 помідорів черрі
- 200 г сиру фета
- 50 г оливок
- 2 ч. л. рослинної олії
- оливкова олія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Куряче філе змастити маслом, спеціями і загорнути у фольгу. Запікати 20 хвилин при 180°С. Дістати з духовки, дати злегка охолонути і нарізати невеликими шматочками.
- Салат крупно порвати. Огірки нарізати кружечками, помідори нарізати на четвертинки. Сир фета нарізати кубиками.
- У салатнику змішати підготовлені інгредієнти. Додати оливки і заправити за смаком.
Салат з червоної капусти з буряком і фруктами
Складові:
- ½ качана червоної капусти
- 1 буряк
- 1 яблуко
- 1 апельсин
- 2 ст. л. рубаних волоських горіхів
- 3–4 ст. л. оливкової олії
- сіль, перець, спеції
Спосіб приготування:
- Буряк відварити до готовності, почистити і нарізати кубиками.
- Яблуко нарізати невеликими шматочками. Із апельсина зняти цедру, м’якоть почистити і нарізати шматочками. Капусту нашаткувати.
- У салатнику змішати буряк, яблуко, апельсин, цедру, капусту і горіхи. Приправити до смаку і перемішати. Додати оливкову олію і ще раз добре перемішати. За бажанням можна додати 1 ст. л. меду.
Дієтичний «Цезар» із креветками
Складові:
- 1 пучок салату романо
- ½ пучка салату радичіо
- 30 г твердого сиру низької жирності (20–25%)
- 20 креветок
- 2 підсмажені грінки із цільнозернового хліба
- рослинна олія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Креветки відварити до готовності у підсоленій воді й очистити.
- Грінки нарізати кубиками. За бажанням можна замінити їх пшеничними або рисовими хлібцями.
- Помідори нарізати невеликими скибочками. Листя салату порвати.
- У салатник викласти зелень, помідори, креветки і грінки. Посипати тертим сиром. Заправити олією за смаком.
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Салат із слабосоленим лососем та ягодами
Складові:
- 1 пучок міксу салатного листя
- 150–200 г слабосоленого лосося
- 250 г помідорів чері
- 2 огірка
- ½ склянки замороженої малини
- 10 креветок
- 2 ст. л. соку лимона
- 4 ст. л. оливкової олії
- 2 ч. л. соєвого соусу
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Заздалегідь розморозити ягоди.
- Салатне листя порвати. Огірки нарізати кружечками, помідори розрізати на половинки. Лосось нарізати тонкими пластинами.
- Для соусу з’єднати оливкову олію з лимонним соком і соєвим соусом. Добре перемішати.
- Усі складові перекласти в глибоку миску. Заправити, посолити, поперчити і перемішати.
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Вітамінний салат з сиром дорблю
Складові:
- 300 г червоного винограду
- 100 г кураги
- 150 г сиру дорблю
- 60 г горіхів кеш’ю
- 1 пучок шпинату
- оливкова олія
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Горіхи обсмажити на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Шпинат розібрати на листя, виноградини розрізати навпіл. Курагу і сир нарізати соломкою.
- Викласти всі інгредієнти у тарілку для подачі, посолити і поперчити. Збризнути оливковою олією і посипати горіхами.
Салат з тунцем і стручкової квасолею
Складові:
- 180 г тунця консервованого в олії
- 120 г зеленої стручкової квасолі
- ½ консервованої білої квасолі
- 30 г руколи
- 15 оливок без кісточок
- 10 помідорів черрі
- 2 яйця, зварених круто
- 4 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. винного оцту
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- У зеленої квасолі обрізати кінчики, а самі стручки крупно порубати. Варити на пару протягом 5–7 хвилин. Відкинути на друшляк і дати стекти рідині.
- Яйця нарізати часточками. Помідори чері розрізати на половинки. Тунець вийняти з олії і розділити на шматочки.
- Для заправки змішати оливкову олію, винний оцет, сіль і перець. Злегка збити вінчиком.
- Всі компоненти для салату змішати в глибокій ємності і заправити.
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Салат із авокадо та куркою
Складові:
- 1 куряче філе
- 10 печериць
- авокадо
- 1 пучок міксу салатного листя
- 10 помідорів чері
- кунжут
- бальзамічний оцет
- сіль, перець, спеції
Спосіб приготування:
- Куряче філе відварити, злегка остудити і нарізати смужками.
- Гриби підсмажити на невеликій кількості оливкової олії до готовності. Остудити і розрізати на половинки.
- Авокадо очистити від шкірки і видалити кісточку. М’якоть нарізати тонкими пластинами. Листя салату порвати.
- Всі інгредієнти викласти у салатник. Акуратно перемішати, посолити і поперчити. Посипати кунжутом і збризнути бальзамічним оцтом.
Освіжаючий салат із запеченим гарбузом
Складові:
- 1 пучок міксу салатного листя
- 500 г гарбуза
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. соку лимона
- сіль, перець
Спосіб приготування:
- Листя салату порвати.
- Гарбуз нарізати крупними шматочками, обернути в фольгу і запікати 10 хвилин при 180°С.
- Оливкову олію з’єднати з соком лимона. Посолити і поперчити.
- У салатнику змішати всі інгредієнти і заправити.
Салат з броколі, куркою і гранатом
Складові:
- 1 головка капусти броколі
- 1 куряче філе
- 1 пучок шпинату
- 1 гранат
- 3 ст. л. білого винного оцту
- сіль, перець, приправи
Спосіб приготування:
- Капусту броколі розібрати на суцвіття, відварити до готовності та довільно нарізати.
- Куряче філе натерти спеціями за смаком і запекти в духовці.
- Зерна граната очистити від шкірки. Шпинат розібрати на листя.
- Змішати підготовлені інгредієнти в салатнику. Посолити, поперчити і заправити винним оцтом.
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