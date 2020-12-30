Страви з птиці цілком можуть стати коронними на святковому столі. Особливо якщо це ніжне і соковите м’ясо індички. Ароматне від пряних трав, покрите солодкуватою лимонною глазур’ю, з теплим запеченим гарбузом і пікантними в’яленими томатами воно розкриє свої смакові якості по-новому. Що приготувати з індички на Новий рік, розповів учасник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

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Грудинка індички з ананасами і грибами

Інгредієнти:

Філе індички — 500 г

Консервований або свіжий ананас — 250 г

Твердий сир — 100 г

Печериці — 75 г

Цибулина — 1 шт.

Рослинна олія — 1 ст. л.

Сіль

Перець

Спеції

Приготування:

Грудинку індички нарізати порційними шматочками 3–4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком. Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями. Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м’ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хв. при 180 °С.

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Теплий салат із запеченим гарбузом

Інгредієнти:

М’якоть гарбуза — 400 г

Зубчик часнику — 2 зубчики

Філе індички — 1 шт.

Волоські горіхи — 50 г

Оливкова олія — 5 ст. л.

Листя шпинату — 1 пучок

Лимонний сік — 1 ст. л.

Сіль

Перець

Спеції

Приготування:

Гарбуз нарізати великими кубиками і за бажанням натерти приправами. Загорнути у фольгу і відправити в духовку запікатися на 10 хв. при 180 °С. Часник пропустити через прес. Волоські горіхи порубати. Філе індички нарізати шматочками і натерти подрібненим часником. Посолити, поперчити і обсмажити на 2 ст. л. оливкової олії до золотистого кольору. У салатнику змішати гарбуз, філе, волоські горіхи і листя шпинату. Для соусу з’єднати решту олії з лимонним соком і злегка збити виделкою. Заправити салат.

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Рулет з в’яленими томатами і сиром

Інгредієнти:

Філе індички — 1 шт.

В’ялені томати — 60 г

Сир — 100 г

Базилік

Сіль

Перець

Приготування:

Грудинку індички розрізати «книжкою» і відбити в тонкий пласт. Сир натерти на крупній тертці. Листя базиліка порубати. Викласти разом із в’яленими томатами на відбите м’ясо і згорнути рулетом. Обв’язати кулінарною ниткою. Рулет викласти на деко, вистелене пергаментом, і запікати 40 хв. при 180 °С. Перед подачею зняти кулінарну нитку і нарізати.

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Пряна буженина з індички

Інгредієнти:

Філе індички — 1 кг

Мелена паприка — 1 ч. л.

Мускатний горіх — ½ ч. л.

Зіра — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Оливкова олія — 1 ст. л.

Сіль

Приготування:

У 500 мл води розчинити 3 ч. л. солі. Залити отриманим розсолом підготовлене м’ясо індички. Поставити в холод мінімум на 3 год. Зіру розтерти в ступці, змішати з паприкою і мускатним горіхом. Мед з’єднати з оливковою олією. За 1 год. до запікання м’ясо дістати з холодильника. Рясно натерти спеціями і змастити медово-олійною сумішшю. Перекласти у форму і відправити запікатися на 25 хв. при 200 °С. Потім духовку вимкнути і залишити індичку ще на 2 год. Після цього м’ясо дістати, остудити і загорнути у фольгу. Зберігати в холодильнику.

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Індичка в лимонній глазурі

Інгредієнти:

Індичка — 4,5–5 кг

Лимон — 3 шт.

Сухе біле вино — 75 мл

Палений цукор — 75 г

Рубані свіжі трави (шавлія, материнка, чебрець) — по 1 ст. л.

Оливкова олія — 3 ст. л.

Сіль

Перець

Приготування:

Індичку зачистити і видалити нутрощі. Злегка відокремити шкіру і натерти травами. З лимонів зняти цедру і віджати 4 ст. л. соку. Потім м’якоть розрізати на половинки і помістити всередину птиці. Для лимонної глазурі з’єднати цукор, сік лимона і вино. Добре перемішати і прибрати в холодильник. Перекласти індичку у форму для запікання і скропити оливковою олією. Відправити в духовку на 3,5 год. при 150 °С. За півгодини до кінця запікання кілька разів полити лимонною глазур’ю.

Смачного!

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