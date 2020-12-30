Віруси грипу та ГРВІ наздоганяють нас в найбільш невдалий момент, тому будь-якими способами ми намагаємося якомога швидше привести себе в норму. На жаль, не завжди чинимо правильно. Часто навіть перевірені методи й розрекламовані новомодні засоби виявляються не лише неефективними, а й небезпечними. Про те, які існують міфи в лікуванні застуди, розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».

Не можна відкривати вікна у квартирі під час хвороби

Навпаки! Намагайтеся якомога частіше провітрювати приміщення, інакше ризикуєте створити вдома ідеальний мікроклімат для розмноження вірусів. Вони дуже люблять сухе, тепле, погано вентильоване повітря. Головне, не створюйте протяги.

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Антибіотики лікують застуду швидше

Запам’ятайте раз і назавжди: причиною ГРВІ та грипу є віруси, а дія антибіотиків направлена проти бактерій. Тому немає сенсу приймати їх при ГРВІ. Антибактеріальну терапію може призначити тільки лікар, наприклад, при таких ускладненнях застуди, як бронхіт або гайморит. Приймаючи антибіотики за власною ініціативою, ви ризикуєте підірвати імунітет.

Висока температура небезпечна для здоров’я, її потрібно збивати

Це твердження має сенс, тільки якщо температура тіла піднімається вище 38,5 градусів. До цієї межі вона означає одне: в організмі активно виробляються імунні клітини для боротьби з вірусом. Тож якщо ви нормально переносите температуру, то з жарознижувальними засобами краще почекати.

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Гарячий чай ‒ побільше й гарячіше

Рясне питво дійсно при застуді дуже корисне. Але не гаряче, а тепле! По-перше, гарячий напій травмує і без того запалену слизову горла. По-друге, гаряче питво підвищує температуру тіла. А якщо вона і так вище норми, то самопочуття може тільки погіршитися. Зрештою, гарячий напій підсилює потовиділення і збільшує частоту серцевих скорочень, що створює додаткове навантаження на серце.

Нежить при застуді лікувати не потрібно, сам пройде

Міф про те, що нежить, якщо його не лікувати, проходить за сім днів, а якщо лікувати, то за тиждень, дуже поширений. Не надаючи значення цьому симптому простудних захворювань, ми часто нехтуємо ним. Однак така недбалість може призвести до серйозних ускладнень. Нежить потрібно лікувати обов’язково, тим паче, що сучасні засоби можуть дуже швидко позбавити нас цієї «мокрої» напасті.

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Як правильно лікувати застуду?

Передусім потрібно намагатися залишитися вдома, якщо є ускладнення ‒ викликати лікаря. Не варто нехтувати народними засобами: цибуля, часник, лимон ‒ найвідоміші помічники при застуді. Однак народні рецепти діють лише тоді, коли ми їх використовуємо як додаткові засоби. Для лікування краще скористатися безпечними ліками рослинного походження.

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