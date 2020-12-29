Різдво Христове — це красиве і наповнене звичаями і традиціями свято, яке в Україні заведено відзначати з розмахом. Ми зібрали основні традиції та звичаї святкування Різдва Христового в Україні, а також традиції святкування Святого вечора. Читайте докладніше.

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Церква з давніх часів зараховувала святкування Різдва до найвеличнішої події — народження Ісуса Христа. Віряни шанують це свято і намагаються дотримуватися всіх звичаїв і традиції, які складалися століттями. Але в Україні навіть не дуже віруючі люди люблять різдвяний період і не проти зануритися у відповідну атмосферу. А все тому, що на Різдво з психологічно зрозумілих причин у повітрі витає атмосфера добра, люди збираються за сімейними столами, дарують один одному подарунки, кажуть гарні тости і проводять час із задоволенням, відпочиваючи і насолоджуючись моментом. І ще, можливо, для деяких людей причиною такого позитивного ставлення до Різдва в сучасній Україні є додаткові вихідні.

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Вважається, що багато звичаїв і традицій Різдва в Україні перетинаються з язичницькими обрядами. Наприклад є теорія, що Ісус Христос народився взагалі не в холодну пору року. А святкувати різдво 25 грудня (7 січня за новим стилем) стали тільки тому, що в цей період часу язичниками відзначалося свято Народження Сонця Правди і збільшувався світловий день. Крім цієї теорії, є ще кілька, але віряни і церква схиляються до того, що саме ввечері 7 січня, з появою першої зірки на небі, у Віфлеємі народився Ісус Христос, і віфлеємським пастухам про це повідомив ангел з небес. Ті звичаї і традиції на Різдво і Святвечір в Україні, які збереглися і до сьогодні, ми зібрали в список, щоб, плануючи своє свято, ви нічого не пропустили!

Звичаї і традиції на Святий вечір

Святий Вечір — передує Різдву і є останнім днем ​​посту. На Святий вечір заведено готувати 12 страв, але всі вони повинні бути приготовлені без молока, масла, сметани і яєць, тобто пісні страви. У Святий вечір на столі обов’язково має бути кутя. Також прийнято кутю відносити своїм хрещеним батькам в цей вечір. Хрещені у відповідь на принесену кутю або, як це ще називають, вечерю, зазвичай дарують подарунки, гроші чи частування у відповідь. Бажано, щоб за столом у Святвечір збиралася вся родина. Цього вечора прийнято поминати всю покійну рідню. Бажано, щоб в Святий вечір вечеря починалася з внесення в будинок снопа пшениці або жита. Цей сніп називають ще дідухом, колядою або дідом, і він уособлює добробут сім’ї. Сніп ставлять в кутку столу зі стравами. Також на столі у Святий вечір обов’язково повинна бути свічка, і її запалювати повинен господар будинку. За стіл в Святий вечір потрібно сідати тільки з появою першої зірки на небі. Бажано перед тим, як почати вечеряти, прочитати молитву «Отче наш». Під час вечері заборонено багато і голосно розмовляти, а також виходити з-за столу. Неодруженим парубкам і незаміжнім дівчатам не можна сідати на кут стола, а то залишаться без пари. Страви не можна запивати водою, тільки узваром. Поки вечеря не підійде до кінця, заборонено виходити з-за столу і особливо з дому, щоб не впустити нечисту силу в дім. Обов’язково спробувати трохи від кожної з 12 страв, а ось сильно наїдатися і з’їдати страви цілком не можна – а то холодильник буде порожнім весь рік. Також є звичай у Святвечір ділитися просвирою, або скибочками хліба з медом. Господар повинен обійти кожного члена сім’ї і пригостити його, сказавши побажання від себе конкретно цьому родичу. Оскільки вважається, що в Святий вечір кожна тварина може розмовляти з Богом, то господарі повинні обійти все своє господарство (собак, котів, коней, корів, свиней тощо). Необхідно подякувати кожній тварині та пригостити чимось смачним, щоб при розмові з Богом тварина відповіла, що їй добре живеться у цього господаря. Також серед звичаїв і традицій на Різдво прийнято колядувати.

Звичаї і традиції на Різдво

З самого ранку на Різдво прийнято ходити із зіркою по домівках, співаючи колядки. При колядуванні заведено вбиратися в різноманітні костюми і вітати кожного зустрічного з Різдвом. Також є така традиція: опівночі, в ніч з 6 на 7 січня, необхідно відчинити вікна і двері, щоб Різдво увійшло в дім. Оскільки на Різдво закінчується піст, то прийнято готувати 12 страв, але вже не пісних. Увечері на Різдво знову за вечерею збирається вся родина, щоб відсвяткувати народження Христа. Також 7 січня в церквах проводиться 3 богослужіння: опівночі, на світанку і вдень, тому необхідно відвідати церкву, якщо ви віруюча людина. У цей день прийнято розповідати дітям біблійні історії про народження Христа і всіляко їх духовно просвіщати.

Експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіна Цибульська розповіла ще про декілька звичаїв і традицій православного Різдва:

«В Україні Різдво починають відзначати з Свят вечора, 6 січня, разом з появою першої зірки в небі. Весь день напередодні Різдва не можна пити. Святкову трапезу накривають з 12 пісних страв. Обов’язково робляться кутя (пшенична або рисова каша з медом, маком та родзинками) і узвар (компот з сухофруктів), крім того можна зробити: пісний борщ, вареники з капустою, голубці з рисом, гриби, млинці, пироги, рибні страви.

Після закінчення трапези залиште щось з частувань на столі для померлих родичів, які в цю ніч спускаються, щоб відзначити цю дату разом з вами. Це день об’єднання фізичного і духовного, вищим проявом чого стало Різдво Христове.

З 7 січня закінчився піст, і готується сімейна вечеря, на якому вже можуть бути присутніми будь-які страви. З цього ж дня починаються святки і колядки, святкові 12 днів. Під час яких вважається, що будуть найбільш точні результати різноманітних ворожінь».

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