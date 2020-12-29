Курка, запечена з яблуками: рецепт на Новий рік від учасниці «МастерШеф»
29.12.2020
Новий рік ось-ось постукає у наші домівки. І господині повинні бути у всеозброєнні, аби гідно приготуватися до зустрічі Нового року і подати на стіл лише найкращі страви. Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф»-9 Юлія Акименко поділилася рецептом запеченої курки з яблуками, яка стане справжнім новорічним делікатесом.
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Інгредієнти:
- курка – 1 шт.
- яблука – 10–14 шт.
- олія – 5 ст. л.
- куркума – дрібка
- перець чорний мелений – кілька дрібок
- перець червоний мелений – кілька дрібок
- сіль – за смаком
- мед – 2 ч. л.
- сметана – 1–2 ст. л.
- кориця – 0,5 ч. л.
- лимон – 1/2 (сік)
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Приготування:
- Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками, зробити невеликі проколи і відкласти на деякий час.
- Для маринування потрібно в тарілку насипати сіль, куркуму, суміш чорного і червоного перцю, додати рослинну олію, сметану, мед. Все перемішати і змастити раніше підготовлену курку, залишити просочуватися.
- Далі начинка з яблук. Нарізати на великі дольки, попередньо видаливши середину. Аби яблука не потемніли, вичавити сік лимону, корицю, рослинну олію, все перемішати.
- Поділити на дві частини начинку, частиною яблук начинити курку, але не щільно. Деко застелити пергаментним папером, викласти другу частину яблук, на яку покласти курку.
- Запікати курку 1 годину 30 хвилин за температури 180 градусів. Перевірити на готовність можна за допомогою ножа: якщо при розрізі виділяється прозора рідина і м’ясо м’яке, значить, курка готова!
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