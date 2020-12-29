Новий рік ось-ось постукає у наші домівки. І господині повинні бути у всеозброєнні, аби гідно приготуватися до зустрічі Нового року і подати на стіл лише найкращі страви. Учасниця кулінарного шоу «МастерШеф»-9 Юлія Акименко поділилася рецептом запеченої курки з яблуками, яка стане справжнім новорічним делікатесом.

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Інгредієнти:

курка – 1 шт.

яблука – 10–14 шт.

олія – ​​5 ст. л.

куркума – дрібка

перець чорний мелений – кілька дрібок

перець червоний мелений – кілька дрібок

сіль – за смаком

мед – 2 ч. л.

сметана – 1–2 ст. л.

кориця – 0,5 ч. л.

лимон – 1/2 (сік)

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Приготування:

Курку помити, витерти насухо паперовими рушниками, зробити невеликі проколи і відкласти на деякий час. Для маринування потрібно в тарілку насипати сіль, куркуму, суміш чорного і червоного перцю, додати рослинну олію, сметану, мед. Все перемішати і змастити раніше підготовлену курку, залишити просочуватися. Далі начинка з яблук. Нарізати на великі дольки, попередньо видаливши середину. Аби яблука не потемніли, вичавити сік лимону, корицю, рослинну олію, все перемішати. Поділити на дві частини начинку, частиною яблук начинити курку, але не щільно. Деко застелити пергаментним папером, викласти другу частину яблук, на яку покласти курку. Запікати курку 1 годину 30 хвилин за температури 180 градусів. Перевірити на готовність можна за допомогою ножа: якщо при розрізі виділяється прозора рідина і м’ясо м’яке, значить, курка готова!

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