До чого готуватися 30 грудня? Як правильно провести передостанній день року? Дізнайтеся в астрологічному прогнозі від екстрасенсів СТБ на 30 грудня 2020 року.

Овен

Ніщо не здатне так підняти ваш настрій, як можливість відпочити. Скористайтеся цим шансом і набирайтеся нових сил для майбутніх справ.

Телець

Ви відмінно справляєтеся з випробуваннями долі. Часом вам здається, що ви виснажені, проте це не так. Ви викликаєте величезну повагу в оточення, коли вони бачать ваші старання.

Близнюки

Якщо прислухаєтеся до свого нутра, то воно підкаже, що вам час виплеснути погані думки. Досить концентруватися на проблемах, адже ви не помічаєте позитивних моментів.

Рак

Зробіть останній ривок у цьому році. Повірте, ввечері відчуєте закритий гештальт, від якого захочеться працювати вдвічі більше.

Лев

Ви неймовірно оптимістичні. Часом цього достатньо, щоб усе склалося так, як ви мріяли. Направляйте і далі думки, щоб швидше спрацювала візуалізація.

Діва

Сумніваєтеся, чи все правильно робите? Зірки обіцяють довгі роздуми на одну тему, які приведуть до повного нерозуміння. Тому, щоб спростити собі життя, поговоріть з рідними. Вони допоможуть.

Терези

Усе можна вирішити, якщо бути більш упевненим у собі. Куди поділися ті Терези, які завжди знали, що весь світ біля їхніх ніг? Швидше повертайтеся у звичний стан.

Скорпіон

Допоможіть своєму близькому другові. Він вкрай стурбований і не знає, як бути далі. А ви єдині, хто здатен надати першу допомогу і слушну пораду.

Стрілець

Найкраще завершення цього дня — відпочинок. Ви багато працюєте і приділяєте часу не собі. А треба було б подбати про своє самопочуття і здоров’я.

Козеріг

Не бійтеся ризикувати. Цей рік дає останній шанс втілити в життя те, про що так довго мріяли. Порадьтеся з другою половиною і прислухайтеся до її думки.

Водолій

Ви звикли пригнічувати злість і таїти образу в собі. Однак це точно не допоможе вам зберегти гарну обстановку вдома. Навпаки, поговоріть відверто про те, що вас ображає і турбує.

Риби

Ви дедалі частіше замислюєтеся про новий етап життя, але боїтеся, що вам відмовлять. Спробуйте поговорити з другою половиною щиро й відверто. Не бійтеся проявляти свої почуття.

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