Який торт приготувати на Новий рік 2021? Пропонуємо 10 найкращих рецептів від учасників кулінарного шоу «Мастершеф»: від класичних тортів зі смаком дитинства, до оригінальних, сучасних та навіть експериментальних. Вибирати свій ідеальний торт на Новий рік ви можете вже зараз.

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Інгредієнти:

Приготування:

Всипати борошно, какао і розпушувач. Перемішати і викласти у змащену маслом форму. Випікати 25–30 хв при 180 °С. Готовий пиріг нарізати трикутниками і прикрасити будь-яким кремом.

Шоколад з маслом розтопити на водяній бані. Додати до яєчної суміші.

Змішати цукор, цедру лимона і лайма. Влити сік, вбити яйця і ще раз перемішати.

Інгредієнти:

Приготування:

Збити 180 г вершкового масла до побіління і порціями підмішати в охолоджений крем. Продовжуючи збивати, додати какао і коньяк. Рулет звільнити від пергаменту і змастити. Залишити в холодильнику на 1–2 год. За бажанням полити шоколадом.

Для крему в сотейнику змішати 130 мл молока, 130 г цукру і 20 г крохмалю. Довести до кипіння, а потім, помішуючи, варити до загустіння.

Тісто викласти на вистелене пергаментом деко і випікати 10–15 хв при 190 °С. Дістати з духовки і разом з пергаментом згорнути в рулет. Дати охолонути.

Яйця, жовтки і 160 г цукру збити в піну. Борошно просіяти з 20 г крохмалю, розпушувачем, ваніліном і сіллю. Акуратно змішати з яєчною і молочно-масляною сумішами.

Інгредієнти для тіста:

Інгредієнти для сиропу (для просочення):

Інгредієнти для ганашу на білому шоколаді:

Інгредієнти для вишневого компоте:

Інгредієнти для шоколадної глазурі:

Приготування:

Заздалегідь підготувати форми: змастити їх тонким шаром вершкового масла і присипати борошном.

Збити вінчиком розм’якшене вершкове масло, додати мигдальне борошно, потім цукор.

Змішати теплі вершки з яйцями і ввести в масляно-цукрову суміш.

Додати борошно з розпушувачем. Вимішати до однорідності та з’єднати з розтопленим теплим шоколадом, його температура повинна бути від 45 до 50 градусів.

Тепер додати заморожену вишню, швидко перемішати і відразу ж розкласти тісто у заздалегідь підготовлені форми.

Випікати в розігрітій до 160 градусів духовці 40–45 хвилин. Необхідно дати кексу злегка охолонути, потім дістати його з форми і відставити до повного охолодження.

Зробити сироп: з’єднати воду з цукром, довести до кипіння, зняти з вогню. Охолодити.

Приготувати ганаш: розтопити в мікрохвильовці або на паровій бані білий шоколад. З’єднати його з теплими вершками. Перебити занурювальним блендером до однорідності. Додати холодне вершкове масло і знову перебити блендером.

Приготувати вишневе компоте: залити желатин водою кімнатної температури і залишити на 15–20 хвилин. З’єднати в сотейнику вишню, воду, цукор, крохмаль. На середньому вогні, при постійному помішуванні, довести компоте до кипіння і зникнення присмаку крохмалю. Зняти з вогню, додати замочений, набряклий желатин.

Зробити шоколадну глазур: шоколад розтопити до температури 50 градусів. З’єднати з розтопленим маслом какао, додати рослинну олію.

Тепер потрібно зібрати кекс. Робити це потрібно в тій же формі, в якій він випікався. Якщо у вас силіконова форма, її нічим вистилати не потрібно. А якщо металева, то для того, щоб дістати зібраний і підморожений кекс із форми, потрібно укласти пергамент на дно і краї. Пергамент повинен звисати з усіх боків, щоб було зручно дістати кекс із форми.

Охолоджений кекс розрізати уздовж, на три рівні частини. Просочити сиропом. На дно форми вилити шар ганаша, на нього покласти перший корж. Потім шар компоте, знову корж, шар ганаша і корж.

Поставити кекс на 3–4 години в морозильну камеру.

Дістати з форми, поставити кекс на решітку і залити його шоколадною глазур’ю.