Уже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто окрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом свята. Ця страва з вареними овочами і солоною рибою заслужено може вважатися класикою святкового меню. У матеріалі знайдете рецепт салату «Оселедець під шубою» від учасника «МастерШеф»-9 Вови Ляліна.

Рецепт салату «Оселедець під шубою»

Інгредієнти:

солоний оселедець – 2 шт.

картопля – 3 шт.

яйце – 2 шт.

морква – 3 шт.

буряк – 2 шт.

цибулина

майонез – 200 мл

сіль

перець

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Приготування:

Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками. Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці. Збираємо салат. Викласти картоплю, на неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом. Викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом. Для прикрашання можна рядами викласти перелічені компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез. Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.

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Смачного!

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