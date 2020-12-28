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Салат «Оселедець під шубою»: класичний рецепт на Новий рік

28.12.2020

Уже не перше десятиліття салат «Оселедець під шубою» залишається не просто окрасою новорічного столу, а й невід’ємним атрибутом свята. Ця страва з вареними овочами і солоною рибою заслужено може вважатися класикою святкового меню. У матеріалі знайдете рецепт салату «Оселедець під шубою» від учасника «МастерШеф»-9 Вови Ляліна.

Рецепт салату «Оселедець під шубою»

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Інгредієнти:

  • солоний оселедець – 2 шт.
  • картопля – 3 шт.
  • яйце – 2 шт.
  • морква – 3 шт.
  • буряк – 2 шт.
  • цибулина
  • майонез – 200 мл
  • сіль
  • перець

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Приготування:

  1. Оселедець філірувати і нарізати невеликими шматочками.
  2. Картоплю, моркву і буряк відварити до готовності. Остудити, очистити і натерти на крупній тертці.
  3. Цибулю очистити і дрібно нарізати. Яйце зварити круто та натерти на дрібній тертці.
  4. Збираємо салат. Викласти картоплю, на неї – оселедець і цибулю. Змастити майонезом.
  5. Викласти шарами моркву, буряк і яйця, промащуючи кожен майонезом.
  6. Для прикрашання можна рядами викласти перелічені компоненти або ж використовувати тільки буряк і майонез.
  7. Перед подачею дати салату постояти в холодильнику 2–3 год.

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Смачного! 

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