Кращі привітання з Новим роком – привітання своїми словами. Ми зібрали найкрасивіші і оригінальні привітання з наступаючим Новим роком 2021 – короткі, жартівливі і щирі побажання для колег і колективу в прозі.

Привітання з Новим роком в прозі

Дорогі колеги, з Новим роком вас! Бажаю вам цікавих проектів, готових довіряти експертизі клієнтів, сил побільше і щоб нетворкінг перетворився в коло друзів. Нехай все неприємне, що сталося в 2020, допоможе стати краще в 2021 році, а все добре повториться, але буде ще кращим. Нехай вас хантять, а ви будете залишатися тут, тому що тут буде найшвидше зростання, найкращий досвід і найкрутіші люди навколо.

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Колеги! З Новим 2021 роком вас! Нехай в наші двадцяті теж ллється шампанське, ревуть вечірки, роблять великі відкриття і носять федори і маленькі чорні сукні. Нехай ми не залишимося осторонь цих прекрасних речей. І нехай все погане, що було в тих двадцятих, все жахливе, що сталося в 2020, загубиться в минулому, а найдорожчі люди залишаться поруч.

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Колеги, вітаю вас з Новим 2021 роком. За той час, що ми працюємо разом, ми стали ще однією сім’єю, і хоча я люблю вас всім серцем, бажаю, щоб в майбутньому році нам всім вдавалося приділяти більше часу своїм коханим і близьким людям вдома. Щоб домашні справи робилися якось самі собою, і вечори та вихідні були тільки для радості і правильного відпочинку. Бажаю нам усім чотириденного робочого тижня з зарплатою як за семиденний. Але найбільше бажаю, щоб ми і далі були такими ж класними. Спасибі вам за те, які ви !!!!

Короткі привітання з Новим роком

З новим роком! Нехай він подарує багато нових можливостей, вражень і здатності вирішувати проблеми швидко і легко!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб кава була завжди смачною і бадьорила, переговори короткими і по суті, а робота цікавою і з перспективами.

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З новим роком! Нехай він буде роком маленького Йоди, який робить все трохи краще, і карбованих монет, які отримають всі, хто на те заслуговує

Привітання з наступаючим Новим роком колегам

Шановні колеги, дорогі друзі! З наступаючими святами – Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай в свій рік Бик робитиме роботу за вас! Бажаю здоров’я і миру в колективі і сім’ї, і щоб за роботою ви не забували про себе і знаходили час на хобі і відпочинок. Зі святом!

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Колеги, з прийдешніми святами! Бажаю, щоб ви зустріли Новий рік так, як завжди мріяли, там, де вам добре, з тими, хто вас цінує. Повертайтеся з купою історій і вражень, щоб рік зі старту був найкращим і повним подій. Бажаю, щоб всі ваші зусилля вилилися в щось чудове, а все хороше, що є в житті, стало ще краще.

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Привітання з Новим роком колективу своїми словами

Дорогі колеги! Вітаю вас з Новим роком і Різдвом. Бажаю, щоб всі ваші проекти запускалися і завершувалися добре, щоб рутина не заїдала, а якщо раптом почне заїдати, щоб поруч був хтось, з ким її можна злякати раптовим офісним флешмобом, хіт-парадом пісень Зіброва або ковточком віскі, доданим до чаю.

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З новим роком! Колеги, вітаю вас зі святами, а себе – з тим, що ми працюємо разом. Ви чудові, я знаю, що можу на вас покластися в чому завгодно, і хочу, щоб ви знали, що і ви можете на мене розраховувати. Бажаю нам з вами відмінного 2020 року, щоб нам працювалося, як Ілону Маску, відпочивалось, як у великому Гетсбі, а грошей було, як у Кім Кардашьян.

Жартівливі поздоровлення з Новим роком

Доброго часу доби, колеги!

Рішуче вітаю вас з Новим роком. Прохання взяти до відома те, що ви чудові люди і цінні фахівці. Також прошу розглянути можливість покращень в цьому році. Буде складно, але я вірю в вас. Ми команда і разом впораємося з усім!

Заздалегідь дякую за ваші старання.

P.S. Люблю вас усіх. Нехай в новому році пощастить листуватися не з штампами, а з людьми. З 2021!

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З Новим роком! У 2021 році бажаю, щоб все добре було подвійно: зарплати, корпоративів, хороших людей навколо, премій і, звичайно ж, відпустки. Все відповідальне нехай стається подвійно легше і швидше, а все погане нехай подивиться на себе в дзеркало, засоромиться і негайно стане хорошим!

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