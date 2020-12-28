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Олів’є: дієтичний рецепт на Новий рік

28.12.2020

Наближаються новорічні свята, які у багатьох асоціюються із зайвими кілограмами. Щоб новорічна ніч не нашкодила талії, приготуйте дієтичні варіанти традиційних страв. Почнемо з улюбленого всіма олів’є. Як зробити його корисним і при цьому не нашкодити смаковим якостям, розповів учасник «МастерШеф»-9 Руслан Лучков.

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Як приготувати дієтичний олів’є?

Інгредієнти:

  • Морква — 1 шт.
  • Картопля — 4 шт.
  • Яйце — 3 шт.
  • Куряче філе — 400 г
  • Банка зеленого горошку
  • Солоні огірки — 5 шт.

Для соусу:

  • Натуральний йогурт — 400 г
  • Пучок кропу
  • Суміш перців
  • Лимонний сік — 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Картоплю, моркву, яйця відварити і нарізати кубиками.
  2. Куряче філе відварити і нарізати кубиками. Так само нарізати огірки.
  3. Для соусу в йогурт додати лимонний сік і суміш перців.
  4. Дрібно порубати кріп. Частину відкласти для прикрашання страви, а частину змішати з йогуртовою масою. Збити все в блендері.
  5. Змішати інгредієнти у салатнику.
  6. Заправити соусом і присипати зеленню.

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Смачного!

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