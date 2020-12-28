Новий рік ― нагода не тільки одягнути нову сукню, купити красиві туфлі і зробити макіяж. Це нагода подбати про красу свого манікюру. Новий рік несе в собі зміни, і будь-яка жінка впевнена, що коли вона за допомогою правильно обраної палітри кольору зможе «приворожити» прийдешній рік, то він подарує їй усе, що вона забажає. Магія, але працює! Звідси і сукні у відтінках символу року, і відповідний макіяж, і, звичайно, манікюр на Новий рік 2021!

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Модний колір і декор новорічного манікюру

Стилісти у сфері нейл-арту впевнені, у рік Металевого Бика модними будуть всілякі сріблясті відтінки, а також повністю білосніжні нігті. Та й інші кольори будуть не менш актуальні: синій, блакитний, бузковий, а також перламутр прекрасно підійдуть для святкової ночі. Різнобарвний манікюр, новорічний френч, манікюр з лунками, манікюр у стилі «матовий дим» не втрачають своєї актуальності. Якщо говорити про актуальну форму і довжину, то це мигдалеподібні, овальні й квадратні нігті середньої або короткої довжини. Усе залежить від ваших пальців, адже кожній дівчині пасує своя форма нігтів. Якщо сумніваєтеся у виборі, то нейл-стиліст підкаже, що підходить саме вам, і розповість про останні тренди в цій індустрії.

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Білий манікюр на Новий рік 2021

Білий манікюр сміливо «заявив» про себе в минулому році і не збирається здавати свої позиції і в прийдешньому. Є в цій простоті особливий шик і елегантність. Головне ― правильно дібрати саме той ваш відтінок білого, який ідеально личитиме до вашого кольору і тону шкіри. Білий манікюр має створювати ефект завершеності образу, а не відтягувати увагу на себе. При цьому парадокс ― матовий білий притягуватиме більше уваги, ніж глянцевий. Тому якщо хочете зробити акцент на красивому платті або оригінальній укладці, а не на яскравому нейл-арті, покрийте нігті зверху безбарвним або глянцевим лаком. Плюс, також прикрасити нігтики можна зовсім невеликою кількістю сріблястих блискіток або каменів, але пам’ятайте, що їх не повинно бути дуже багато, і нехай вони будуть невеликими, адже це не основний декор, а тільки доповнення.

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Перламутровий манікюр на Новий рік 2021

Хоч би в які модні тенденції кидало нейл-стилістику, вона все одно повернеться до класики ― натурального перламутру. Причому ось тут уже можна розгулятися щосили: поєднуючи непоєднуване і вибираючи темні, насичені кольори, якщо душа просить гранжу. Якщо ж хочеться акуратного, але стильного новорічного манікюру, то відмінна ідея ― зупинити вибір на кораловому перламутрі з невираженим фінішем. Це буде колір, аналогічний внутрішньому боку мушлі. Перламутровий ефект найкраще виглядатиме в поєднанні зі світлими відтінками лаків: рожевим, тілесним бежевим, сірим. До речі, чому б не спробувати прикрасити класичний французький манікюр легкою перламутровою втиркою або зробіть френч-омбре за допомогою «перлинних» лаків. Дивись, і поруч з перламутровим манікюром засяє каблучка з перламутровими перлами.

Різнобарвний манікюр на Новий рік 2021

Такий манікюр повернувся до нас із новою хвилею популярності. Розтяжка кольору на нігтях ― це справжній тренд сезону. А в новорічну ніч тим більше стане яскравим акцентом в образі. Цей манікюр, як червона помада, не залишить вас непоміченою. Для святкової вечірки ідеально підійде синій, блакитний, зелений ― їх відтінки виграшно виглядатимуть на нігтях. Ну, а поціновувачкам спокійних відтінків теж є з чого вибрати ― сірий, блідо-блакитний, бузковий прекрасно підтримають ваш ніжний настрій. Головне, щоб відтінки на нігтях поєднувалися з вашим вбранням ― так ваш образ буде гармонійним.

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Манікюр з фольгою

Фольга ― це дуже цікавий тренд, який уже давно не здає своїх позицій. За її допомогою можна створити ваш індивідуальний дизайн на нігтях, використовуючи фольгу на весь ніготь або тільки мінімалістичні смужки, наприклад. Найбільш популярні срібні та золоті забарвлення, які легко адаптуються практично під будь-яку ідею. Нюдові і темні відтінки лаку просто створені для покриття їх фольгою. Яскравий манікюр вийде, якщо використовувати фольгу з дзеркальним ефектом ― відмінний святковий варіант. Також незвичне на вигляд бите скло ― ефектності манікюру надають хаотично розкидані шматочки фольги. В ідеалі, якщо база буде прозорою, тоді цей декор буде не перевантажений. Звичайно, якщо ви не готові блищати всіма своїми пальчиками, то можете зробити акцент на одному або двох ― тут переборщити неможливо.

Манікюр з каменями і стразами

Цей декор давно вже став класикою і не піде від нас ніколи. Змінюються лише технології і колірні поєднання. Справді, камені і стрази ― це безпрограшний варіант для новорічної вечірки. Однак тут важливо не перетворитися на новорічну ялинку ― дуже вже тонка грань стоїть між стильним манікюром і перебором. Для цього робимо акцент на одному нігті і вибираємо ніжні відтінки покриття. Шикарний вигляд має такий манікюр у молочному відтінку ― ідеально підкреслює елегантність образу.

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