Наближається кінець 2020 року. Кожен знак зодіаку намагається привнести в життя якомога більше хорошого. Астрологічний прогноз допоможе вам у цьому. Читайте гороскоп на 29 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Починайте ранок з приємної різдвяної музики. Ви вже з головою в передноворічних клопотах. Тому навчіться заряджати себе приємним музичним супроводом і знаходити пів години на відпочинок.

Телець

Чудовий день, щоб поставити крапку у справах 2020 року. Ви багато зусиль доклали, щоб домогтися бажаного результату. Тепер час для рідних і близьких. Вони так сумують за вашим сміхом і веселими історіями.

Близнюки

Не опускайте рук, навіть якщо здається, що у вас не виходить. Повірте, це лише спроба, за якою послідує успішний старт у нове життя.

Рак

Бути впевненим у собі — обов’язкова місія Раків на цей день. Якщо опонент відчує ваші слабкості, вам не перемогти в спорті чи переговорах.

Лев

Стислість — сестра таланту. Постарайтеся менше говорити, а більше робити. Багато часу витрачаєте на демагогію, яка не варта ваших сил. Спрямовуйте енергію на справу.

Діва

У вас наближається нове життя. Імовірно, що ваша друга половина або близька людина повідомить про щось приємне і несподіване. Будьте готові!

Терези

Ви перебуваєте в стані, коли хочеться закутатися в ковдру і ні з ким не вести розмов. Однак ваші друзі розуміють, що ви потребуєте їхньої допомоги. Не нехтуйте тими, хто готовий заради вас на все.

Скорпіон

Ви переповнені негативом. До кінця року вам точно необхідно виплеснути все погане, а внутрішній світ наповнити позитивними якостями. Працюйте над цим.

Стрілець

Не пропустіть шанс отримати фінансовий прибуток. Але все вийде тільки в тому разі, якщо навчитеся бути хитрішими і швидшими за своїх колег.

Козеріг

Козероги перебувають на роздоріжжі. Ви поспішаєте ухвалити рішення до кінця цього року. Однак справа не терпить поспіху. Спробуйте більш виважено обмірковувати такі питання.

Водолій

Вам нема чого переживати про своє майбутнє. У найближчі дні все обернеться так, що ви станете однією з найщасливіших людей. Навіть не віриться, що такі чудеса трапляються в житті.

Риби

У вас новий етап, коли ви вперше відчуєте таке окрилення. Здається, що всім тілом і душею ви готові віддаватися улюбленій справі або другій половині. Прекрасне почуття, щоб подумати про серйозні плани.

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