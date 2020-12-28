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Фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

28.12.2020

Фінансовий гороскоп на 2021 рік обіцяє всім знакам зодіаку стабільність при дотриманні деяких умов. Читайте в матеріалі, що приготував вам 2021 рік у грошовому плані! Докладний фінансовий гороскоп на 2021 рік для кожного знака зодіаку склав експерт проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Овни

Кінець зими початок весни вдалий час, щоб закласти фундамент для доброго фінансового прибутку на весь рік. Перед вами відкриються нові перспективи. А ось вагомі придбання краще відкласти на кінець року, щоб уникнути невиправданих витрат.

Тельці

Прийдешній рік обіцяє Тельцям удачу в фінансових питаннях. Вам вдасться не тільки подолати труднощі, а й отримати прибуток від тих починань, які ви свідомо вважали невдалими. Головне при цьому ― вірити у власний успіх!

Близнюки

У першій половині року зірки наполегливо радять Близнюкам уникати фінансових операцій з людьми, у яких ви не впевнені. Є велика ймовірність потрапити в халепу з вини партнера. Середина літа для представників знака ― хороший період, щоб поліпшити свій добробут.

 Раки

Прийдешній рік підштовхне Раків до активних дій. Багато представників знака задумаються про додаткові способи заробітку або навіть відкриють свій бізнес. У будь-якому разі розташування зірок обіцяє вам успіх у цьому напрямі. А тому настав час переходити від планів до дій.

Леви

Цього року Левам варто тримати під контролем свою тягу до спонтанних витрат. Зірки наполегливо радять ретельно планувати свої покупки й уникати шопінгу заради розваги. У середині року в Левів може з’явитися додатковий заробіток. Не варто відмовлятися від такої можливості.

Діви

У цей період багато Дів задумаються про вагомі надбання. Наприклад, про купівлю нерухомості чи авто. Але в таких питаннях зірки радять не поспішати з вибором. Є велика ймовірність помилитися з ціною. У своєму виборі намагайтеся відкинути емоції і частіше прислухайтеся до порад близьких людей.

Терези

Уміння Терезів знаходити спільну мову з оточенням цього року стане їхнім головним козирем. Представники знака можуть зав’язати дружбу з тими людьми, які допоможуть вибрати правильний напрям у плані роботи і поліпшення фінансового добробуту.

Скорпіони

2021 рік порадує Скорпіонів позитивними змінами у фінансовій сфері. Представники знака можуть розраховувати на позитивний результат у вирішенні житлових та фінансових питань. Так що можете сміливо планувати вагомі інвестиції.

Стрільці

Зірки радять Стрільцям бути уважнішими в питаннях, які стосуються фінансів. Є ризик геть невигідних капіталовкладень. На початку року намагайтеся активніше проявляти себе в професії. У вас є всі шанси отримати не тільки підвищення, а й надбавку до зарплати.

Козероги

У прийдешньому році однією з вагомих проблем у житті Козерогів може стати надмірна залежність від думки оточення. Через це є ймовірність зазнати грошових втрат. Щоб уникнути подібних ситуацій, зірки радять ухвалювати рішення самостійно. Краще за вас ніхто не зможе розпорядитися вашими грошима.

Водолії

Цього року перед Водоліями відкриються нові горизонти в плані заробітку. І хоч перша декада 2021-го не обіцяє великих грошових доходів, представники знака зможуть ґрунтовно зайнятися плануванням подальших цілей. Щоб у другій половині року вийти на новий фінансовий рівень.

Риби

У питаннях фінансів зірки обіцяють представникам знака неочікуваний прибуток. Це може бути виграш у лотерею, дохід, на який ви не розраховували, або повернення боргів, про які ви вже забули. У кожному разі, отриманими коштами потрібно розпоряджатися економно. Є велика ймовірність раптових витрат, пов’язаних із сімейною сферою.

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