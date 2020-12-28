Деко вистелити фольгою. У сотейнику змішати цукор, сіль, воду і сироп. Довести до кипіння на середньому вогні, після чого додати горіхи. Варити 15 хв помішуючи.

Зняти загуслу суміш з вогню і відразу ж підмішати вершкове масло, соду і ванільний екстракт. Ретельно перемішати і викласти на фольгу так, щоб горіхи лежали в один шар. Залишити до повного застигання. Готовий козинак поламати на шматочки і зберігати в пластиковому контейнері.