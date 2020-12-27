Гороскоп на тиждень з 28 грудня 2020 по 3 січня 2021 року розповість, які повороти долі і труднощі підготували зірки для кожного знака зодіаку. Як краще провести свята, і що на вас чекає після Нового року? Кому потрібно звернути увагу на своє здоров’я, а хто може спокійно відпочити і розслабитися? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 28 грудня 2020 по 3 січня 2021 року від експертів СТБ.

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Гороскоп на тиждень — Овен

Загалом на Овнів чекає дуже вдалий тиждень. Ви проведете новорічні свята у веселій атмосфері, з друзями і близькими людьми. Для самотніх представників знака життя може круто змінитися якраз у новорічну ніч! А ось останній день тижня буде складним. Можливі конфлікти і сварки з рідними.

Гороскоп на тиждень — Телець

Останній тиждень року буде для вас дуже вдалим. Ви зможете вирішити всі конфлікти, які мучили вас протягом останнього року. Зірки радять у новорічну ніч запросити всіх близьких друзів і рідних. Тільки в теплій обстановці ви зможете повністю розслабитися і насолодитися святом. А ось початок нового року подарує багато сюрпризів і цікавих пропозицій. Не варто відмовлятися від них.

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Гороскоп на тиждень — Близнюки

Кінець року буде для вас справжнім святом. Ви нарешті закінчите всі свої робочі справи і зможете відпочити на повну. Зірки рекомендують зустрічати свято в галасливій компанії. Однак пам’ятайте, що після ночі настає ранок, тому стежте за своєю поведінкою, щоб потім вам не було соромно. А ось починаючи з нового року ви зможете з усією серйозністю взятися за реалізацію всіх своїх планів.

Гороскоп на тиждень — Рак

Останній тиждень року варто присвятити роздумам про своє життя. Якщо ви хотіли змінити свій імідж, саме час. Також зірки рекомендують розпрощатися з непотрібними людьми. Не хвилюйтеся, практично 1 січня ви познайомитеся з новими цікавими особистостями. Однак не варто всіх відразу ж пускати у своє життя. Спочатку роззнайомтеся.

Гороскоп на тиждень — Лев

Перша половина тижня буде для вас дуже вдалою. Ви зможете розслабитися і відпочити. А ось із перших днів нового року вам доведеться гарненько попрацювати. Однак не хвилюйтеся, у вас вийде все. Ви з легкістю реалізуєте все задумане. До того ж ваші ідеї оцінить начальство. І, можливо, з’явиться шанс піднятися кар’єрними сходами.

Гороскоп на тиждень — Діва

Вам варто звернути увагу на своє здоров’я, щоб новий рік провести весело, а не в ліжку. Також зірки попереджають: у вас є недруги, котрі неабияк намагаються зіпсувати вам життя. Вам варто бути сміливішими і зробити рішучі кроки. Не бійтеся себе захищати. Крім вас цього ніхто не зробить.

Гороскоп на тиждень — Терези

Завдяки особистій ініціативі та діловій активності ви зможете успішно вирішити всі фінансові питання, а на початку січня зміцнити матеріальне становище. Зірки радять відкласти трохи на чорний день, а решту можна витратити на задоволення. До слова, ці дні сприятливі для невеликої подорожі. Проведіть час із близькими.

Гороскоп на тиждень ― Скорпіон

На початку тижня до вас можуть звернутися по допомогу. Якщо у вас є така можливість — допоможіть. У стосунках із коханою людиною поки все добре. Однак вам варто обговорити всі спірні питання, не переносьте конфлікти в новий рік. А ось перші числа січня порадують вас сюрпризами та подарунками долі.

Гороскоп на тиждень — Стрілець

Дуже динамічний тиждень. У понеділок-вівторок у вас усе горітиме в руках. Ви легко закриєте всі питання. А ось під час свят на вас чекають справжні веселощі. Однак у разі виникнення конфліктів не варто їх підтримувати. Спробуйте вирішити все мирним шляхом. Інакше неприємності можуть затягнутися.

Гороскоп на тиждень — Козеріг

Наприкінці грудня не варто укладати договорів і навіть усних угод: швидше за все, вони не виправдають ваших очікувань, більш того, можуть призвести до серйозних проблем уже в новому році. Якщо є можливість, перенесіть усе на початок нового року. Свята зірки рекомендують провести з рідними. Тільки не варто витрачати всі свої заощадження на подарунки.

Гороскоп на тиждень — Водолій

Прийдешній тиждень принесе вам багато сюрпризів. На роботі є шанс отримати підвищення. Друга половинка порадує приємним сюрпризом і несподіваними зізнаннями. Свята проведіть спокійно. Не варто влаштовувати грандіозних гулянь. Слідкуйте за здоров’ям і не зловживайте алкоголем. 3 січня великий ризик отримати побутову травму.

Гороскоп на тиждень — Риби

Закінчення 2020 року складеться цілком благополучно: ваші таланти, а також колишні заслуги гідно оцінять. Свята краще провести у веселій компанії. Не варто проводити всі дні біля плити. Ви ж не поїсти хочете, правда? А ось після нового року на вас чекають самі сюрпризи. Приготуйтеся отримувати подарунки.

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