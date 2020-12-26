Фінальний випуск «Холостячка. Життя після проєкту» став найкращою програмою п’ятниці

Вчора, 25 грудня, в ефірі СТБ завершився перший сезон найкращого романтичного реаліті 2020 року «Холостячка». У фінальному випуску «Холостячка. Життя після проєкту» багатомільйонна аудиторія знову зустрілася з усіма героямиі дізналася, як склалося їхнє життя після шоу.

Головну інтригу вечора – чи залишилися разом перша українська Холостячка Ксенія Мішина та її обранець Олександр Еллерт – нарешті було розкрито. Мішина стала Сашина! У студії програми пара зізналася, що відразу після фіналу вони стали жити разом і вже будують плани на майбутнє.

За результатами телеперегляду, випуск «Холостячка. Життя після проєкту» став лідером слоту і найкращою програмою п’ятниці. Близько 5 млн* глядачів стежили за фінальним випуском сезону. За комерційною аудиторією 18-54, міста 50+ загальна частка випуску склала 17,8, а на піковому моменті зізнання пари сягнула 25,3.

СТБ вже традиційно став лідером п’ятниці серед українських телеканалів (частка 11,1 за комерційною аудиторією 18-54, 50+), а випуск програми «Вікна-новини» о 22:00 увійшов в ТОП-3 найкращих програм дня (частка 16, аудиторія 18-54, 50+).

*аудиторія 4+, вся Україна

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