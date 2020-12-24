Наближаються новорічні свята, і кожному цікаво знати, скільки ж ми будемо відпочивати в цей чарівний і казковий час. Вихідні на Новий рік, звичайно ж, будуть, а ось коли саме можна сміливо гуляти, насолоджуватись веселощами і святковим застіллям — дізнайтеся в нашому матеріалі. Скільки відпочиватимуть українці на Новий рік і Різдво 2021 року — читайте!

Новорічні свята вже на порозі. Перший сніг побачили, залишається дізнатися, коли і скільки будемо відпочивати. Перш ніж підійти до головного, хочемо застерегти кожного від відвідування багатолюдних місць. Постарайтеся провести ці казкові дні в сімейному колі в затишній та урочистій домашній атмосфері.

Вихідні на Новий рік і Різдво 2021

У 2021 році 1 січня припадає на п’ятницю. А це означає, що з 1 по 3 число ми сміливо можемо відпочивати і доїдати олів’є. Адже після п’ятниці йдуть звичні для нас вихідні субота й неділя.

Різдво Христове (7 січня) в 2021 році припадає на четвер. А отже, це також вихідний. Уряд України пішов нам назустріч і для зручності й можливості більше часу посвяткувати з рідними встановив і п’ятницю (8 січня) вихідним. Тому з 7 по 10 січня українці відпочиватимуть цілих 4 дні.

Варто зазначити, що робочу п’ятницю перенесуть на 16 січня — суботу.

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Скільки відпочиватимуть українці на Новий рік і Різдво 2021?

У загальній сумі новорічні та різдвяні вихідні становлять аж 7 днів!

З 1 по 3 січня і з 7 по 10 січня.

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