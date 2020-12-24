Найкращі новорічні мультики: рекомендації від Марини Боржемської
У передноворічний період хочеться опинитися в атмосфері казки. Найлегендарніші зимові фільми відомі кожному. А ось що подивитися дітям? Які новорічні мультики стануть вражаючими для малечі? Тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська поділилася своєю добіркою найкращих новорічних мультиків. Детальніше читайте в матеріалі.
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Найкращі новорічні мультики
Грінч
Анімаційний фільм, створений за мотивами книги Доктора Сьюза «Як Грінч украв Різдво». Похмурий зелений Грін не вміє радіти, а Різдво і зовсім ненавидить. Тому вирішує назавжди вкрасти свято у людей.
Ніко: шлях до зірок
Оленя Ніко росте без батька. Але його мама розповіла про те, що його батько — один з тих оленів, які перевозять у санях Санта-Клауса по небу і розвозять дітям подарунки. Ніко береться за пошуки і відправляється у дову путь, але не один.
Елліот — найменше оленя Санти
Малюк Еліот мріє потрапити до складу тих оленів, які розвозять подарунки разом і Сантою. І з’являється така можливість, коли перед Різдвом один із оленів упряжки вирішує піти на спочинок. Чи вдасться Еліоту втілити свою мрію?
Вартові легенд
«Вартові легенд» — анімаційний фільм за книгою Вільяма Джойса режисера Пітера Ремсі. Кілька героїв дитинства — Санта-Клаус, Пасхальний кролик, Зубна фея і Пісочна людина є Охоронцями снів, захищаючи дітей, їх мрії і надії. Несподівано проти зберігачів виступає злий дух кромешників, який хоче вкрасти дуже важливу річ — дитячі мрії — і замінити їх своїми жахами.
Снігова королева 3. Вогонь і лід
Третя частина анімаційної франшизи «Снігова Королева», де головними героями виступають улюблені Кай і Герда. Та в цій іторії двоє сваряться через легенду, яку чують від Ролана.
Різдвяна історія
Дуже повчальна і захоплююча історія про старого скупердяя Ебенезера Скруджа, який ненавидить радість і свята. Але протягом трьох ночей він змінюється на все життя, адже до нього приходять три примари.
Полярний експрес
Хлопчик Стівен не втрачає віру в те, що Санта існує. І це попри те, що він багато чого дізнався про Північний полюс. У Різдвяну ніч Стівен прислухається до кожного шереху і звуку, а за вікном і зовсім помічає Полярний експрес, у який застрибує в останній момент.
Місія Різдвяний порятунок
Чарівний мультик про Різдвяну ніч, коли необхідно встигнути привітати всіх дітей. Та під силу це лише Санті. Які пригоди трапляться на шляху? Чи впораються ельфи з навігаторами? І невже наступить той день, коли хтось залишиться без подарунка?
Врятувати Санту
Скромний, веселий і злегка несерйозний ельф на ім’я Бернард, вважає що він єдиний хто може зупинити вторгнення на Північний полюс і врятувати Санту, він використовує чарівні санки Санти щоб переміститися в часі, битися з лиходієм, зупинити його армію, змінити минуле, врятувати Новий рік і стати справжнім героєм!
Крижане серце
У королівстві Ерендел молода принцеса Ельза не може навчитися користуватися своєю силою. Управляти льодом і снігом не так легко, тому дівчина морозить і засніжуює все, що трапляється їй подруку. Чим закінчиться історія Ельзи? І чи ніхто не постраждає від невмілість принцеси?
Марина Боржемська додала, що вони з дітьми щороку переглядають новорічні фільми, які вже встигли підкорити весь світ. Серед них:
- Сам удома
- Немовля на прогулянці
- Чарлі і шоколадна фабрика
- Бетховен
- Хроніки Нарнії
- Золотий компас
- Персі Джексон і Викрадач блискавок
- Сім’янин
- Попелюшка