Новорічний стіл важко уявити без страв із курки. М’ясо цієї птиці коштує недорого, але при цьому відкриває широкий простір для створення кулінарних шедеврів. Апетитні салати, рум’яні шашлички і соковиті котлети – лише кілька варіантів урізноманітнити святкове меню за допомогою курячого м’яса. Які страви з курки можна приготувати на Новий рік-2021, нам підказали учасники проєкту «МастерШеф».

Курка, запечена з яблуками та апельсинами

Складові:

2 яблука

2 апельсини

1 ціла курка

1 ст. червоного напівсолодкого вина

150 мл соняшникової олії

1 голівка часнику

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Змастити курку олією і тертим часником. Посипати сіллю, перцем і улюбленими приправами. Залишити на 30 хв. Тим часом нарізати часточками яблука і апельсини. На дно форми для запікання викласти фрукти. Зверху покласти курку. За бажанням птицю також можна нафарширувати яблуками й апельсинами. Залити все вином, злегка накрити фольгою і відправити запікатися на 1,5 год при 180 °С. Потім фольгу прибрати, полити курку соусом, що утворився, і поставити на 15–20 хв під гриль.

Рулет з курячої грудки з сиром і шпинатом

Складові:

250 г курячої грудки

5 в’ялених томатів

1/2 пучка шпинату

100 г м’якого сиру

1 ч. л. рослинної олії

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Шпинат обшпарити окропом і крупно нарізати. В’ялені томати порубати. Курячі грудки злегка відбити і приправити за смаком. Викласти сир, томати і шпинат на курячу грудку. Згорнути рулет і обмотати кулінарною ниткою. Обсмажувати на рослинній олії 3–5 хв до появи золотистої скоринки. Перекласти у форму для запікання і відправити в духовку на 10–15 хв при 180 °С.

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Салат «Цезар»

Складові:

300 г курячого філе

1 пучок листя салату

100 г сиру пармезан

3 зубчики часнику

3 скибочки багета

1 ст. л. гірчиці

Оливкова олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Курячі грудки нарізати шматочками і обсмажити в олії. Злегка остудити. Листя салату порвати. Часник крупно нарізати і викласти в сковороду з оливковою олією. Прибрати часник і обсмажити нарізані кубиками скибочки багета. Для заправки з’єднати гірчицю з 2 ст. л. оливкової олії. Змішати курку, листя салату і сухарики. Посолити, поперчити і заправити соусом. Посипати тертим сиром.

Бургер з курячою котлетою і беконом

Складові:

Булочки для гамбургерів

200 г курячого фаршу

2 зубчики часнику

2 салатні листи

6 скибочок бекону

1 яйце

1 помідор

1 солоний огірок

½ цибулини

50 г сиру чеддер

3 ст. л. майонезу

3 ст. л. гострого соусу «Чилі»

Рослинна олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Часник дрібно порубати і додати до фаршу. Посолити, поперчити і змішати з яєчним жовтком. Сформувати котлети і обсмажити в олії до рум’яної скоринки. Окремо обсмажити бекон. Листя салату порвати. Цибулю нарізати кільцями. Помідори і огірки нарізати кружечками. Сир нарізати тонкими пластинами. З’єднати майонез із гострим соусом, добре перемішати і змастити булочки. Зібрати бургер. На нижні половинки булочок викласти цибулю, солоні огірки, сир, котлету, знову сир, скибочки бекону, помідори, салатне листя. Накрити верхніми половинками булочок.

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Курячі шашлички

Складові:

250 г курячого філе

1 ч. л. соєвого соусу

1 ст. л. лимонного соку

1 ч. л. меду

1 зубчик часнику

Соняшникова олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Для маринаду змішати соєвий соус, сік лимона і мед. Додати подрібнений часник. Куряче філе нарізати кубиками і полити маринадом. Накрити харчовою плівкою і поставити в холодильник на 30 хв. По закінченню часу нанизати куряче м’ясо на дерев’яні шпажки. Обсмажити на соняшниковій олії з усіх боків і покласти в духовку ще на 15 хв при 170 °С. Подавати з пітою і лимоном.

Курка з грибами у вершковому соусі

Складові:

300 г курячого філе

200 г печериць

1 цибулина

200 мл жирних вершків

20 г вершкового масла

Рослинна олія

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Куряче філе і гриби нарізати шматочками. Цибулю дрібно порубати і обсмажити. Викласти зі сковороди і на сильному вогні обсмажити курку до напівготовності. Додати гриби і обсмажувати все разом ще 3 хв. Влити підігріті вершки і, помішуючи, тушкувати 3–4 хв. Вимкнути вогонь, додати вершкове масло, накрити кришкою і дати настоятися 5–7 хв.

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Курячий пиріг

Складові:

400 г вареного курячого філе

50 г борошна

150 мл молока

2 яйця

50 г твердого сиру

½ ч. л. розпушувача

Сіль, перець

Спосіб приготування:

Куряче філе дрібно нарізати. Яйця збити з молоком і посолити. Додати борошно, розпушувач, перець і приправи за смаком. Частину тіста викласти на дно форми, додати курку з тертим сиром і накрити другою частиною. Випікати близько 40 хв при 200 °С.

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