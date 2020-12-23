25 грудня о 16:25 на СТБ відбудеться прем’єра пілоту скриптед-реаліті з Надією Мейхер «Кохані. Коханці». Проєкт розповість телеглядачам історію про кохання і зраду, основану на реальних подіях.

Зрада – найпідступніша і найнесподіваніша подія в житті будь-якої пари. Це віроломство найближчої людини, крах довіри. Кожна жінка переживає зраду дуже гостро і часто звинувачує саму себе в тому, що сталося. Біль може не вщухати роками. На прикладі історії конкретної пари глядачі розберуться, що може стати причиною невірності, як її правильно пережити і чи варто вибачати зраду заради дітей і збереження сім’ї.

Допоможе розібратися в життєвих перипетіях відома співачка і телеведуча, мама трьох дітей, самодостатня і впевнена жінка, яка пережила у своєму житті чимало, ― Надія Мейхер. Коментуватиме історії героїв Надія з позиції особистого досвіду, адже їй є чим поділитися з глядачами. Вона озвучить думки, які напевно виникнуть під час перегляду в кожної жінки. А може, і в її партнера.

«Повірте, я знаю, що таке зрада, і більше не хочу, щоб вона повторилася в моєму житті. У цьому проєкті ми побачимо реальну історію реальних людей і разом постараємося знайти відповідь на запитання, як уникнути зради у власному житті», – коментує прем’єру Надія Мейхер.

Дивіться «Кохані. Коханці» вже цієї п’ятниці, 25 грудня, о 16:25 на СТБ!

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