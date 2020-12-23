Гороскоп на 24 грудня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто почати підготовку до новорічних свят, а на кого чекає романтичне знайомство? Читайте гороскоп на 24 грудня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Прекрасний день. Є ймовірність невеликої несподіваної подорожі. Також ви можете познайомитися з цікавими людьми і знайти вірного друга.

Телець

Усе, що вам потрібно, це відверта розмова з близькими друзями. Так що можете сміливо вирушати на спільну прогулянку.

Близнюки

Є невелика вірогідність стресових ситуацій. Зірки радять не брати на себе занадто багато відповідальності і не перестаратися з фізичними навантаженнями.

Рак

Дуже позитивний день. Доля буде на вашому боці. Є ймовірність успішного завершення навіть дуже ризикованих справ. Однак будьте обережні: удача може в будь-який момент відвернутися. Не втрачайте голови.

Лев

У цей день ви можете сміливо братися навіть за ті справи, про які маєте дуже туманне уявлення. Ваш оптимізм і наполегливість піднімуть вас в очах оточення.

Діва

Непростий день. Можливо, вам доведеться обстоювати свій авторитет. Щоб уникнути серйозних конфліктів, намагайтеся стримувати свої емоції і говорити тільки по ділу. Вечір проведіть у тиші.

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Терези

Не дуже вдалий день у плані здоров’я. Є ймовірність зазнати травм. Проявіть особливу пильність на дорозі. І одягайтеся по погоді. Інакше можете зустрічати Новий рік із температурою.

Скорпіон

Вам варто зосередитися на виконанні своїх робочих обов’язків. Не відволікайтеся на плітки, інакше можете нажити собі поганої слави.

Стрілець

Настав час активно розпочати підготовку до новорічних свят. Варто придбати подарунки близьким. Однак не витрачайте на це всі гроші.

Козеріг

Для Козерогів зірки приготували чудовий день. На вас чекає приємне знайомство, можливо, початок нових романтичних стосунків або розвиток старих.

Водолій

Водоліям, як завжди, хочеться свята. Однак не варто кидатися у вир з головою. Інакше на роботі чи у навчанні можуть виникнути серйозні проблеми.

Риби

Небезпечний день. Зірки радять стримати прагнення до ризику, небезпеки та екстравагантних учинків. Краще зосередити свою увагу на медитації або просто читанні цікавої книги.

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