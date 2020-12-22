Перший місяць 2021 року обіцяє бути максимально романтичним. Кожен знак зодіаку зможе втілити в життя свою ідеальну модель стосунків або сім’ї. Та для цього потрібно правильно здійснювати обмін енергією. Читайте любовний гороскоп на січень 2021 року для кожного знака зодіаку від експертів СТБ.

Овен

Представники цього вогняного знака зодіаку звикли діяти прямо, долаючи будь-які труднощі. Така наполегливість допомагає домагатися багато чого, але в любовних стосунках лякає партнера. Екстрасенси рекомендують трохи стримати запал і дозволити подіям розвиватися своїм плином.

Перший місяць 2021 року буде вдалим часом для розпалювання згаслих почуттів. Сімейним парам слід додати романтики в життя, вирушивши на побачення. Самотні представники знака Овна з невеликою імовірністю зустрінуть своє кохання на дружній вечірці.

Телець

Січень буде прекрасним місяцем для любовних пригод. Тельці відчують приплив сил, присвятять час флірту і залицянням. Нові стосунки будуть нетривалими, але принесуть купу задоволення.

Екстрасенси радять парам, які перебувають у стосунках поза шлюбом, офіційно оформити свій союз. Сімейним Тельцям потрібно приділити більше часу партнеру і обговорити з ним проблеми, що накопичилися. Самотнім представникам знака можна поринути в любовні пригоди, але розраховувати на тривалі романи не варто.

Близнюки

У першій декаді місяця зірки готують несподівану зустріч зі старими знайомими. Близнюкам не варто воскрешати давно згаслі почуття, бо роман буде коротким. Для самотніх Близнюків настануть вдалі дні ― вони не будуть обділені увагою протилежної статі. Тим, хто хоче знайти свою половинку, варто придивитися до близького кола спілкування. Парам, які тривалий час перебувають у стосунках, слід перейти на новий рівень: узаконити союз або задуматися про поповнення в сім’ї.

Рак

Раки відчують себе уразливими і постараються відгородитися від сильних почуттів. Це негативно позначиться на спілкуванні з протилежною статтю. Самотнім Ракам варто підготуватися до невдач в особистому житті, бо розставання будуть болючими. У сімейних парах настане напружений період сварок і ревнощів. Щоб пережити цей час без конфліктів, треба запастися терпінням і навчитися йти на компроміс.

Лев

Представники цього знака в січні 2021 року будуть вершителями своєї долі. Самотні Леви зустрінуть людину, з якою захочеться бути поруч, але вроджена сором’язливість завадить їм зробити крок назустріч. Для отримання бажаного необхідно перебороти себе. На сімейні пари чекає місяць випробувань, під час якого потрібно вирішити накопичені проблеми.

Діва

Початок 2021 року викличе у Дів непереборне бажання бути коханими. Щоб знайти своє щастя, представники цього знака зодіаку наважаться на сміливі вчинки і заведуть нові знайомства. Проте більшість стосунків не просунуться далі флірту.

Вільні Діви поринуть у вир любовних переживань і яскравих емоцій. У пошуках ідеального супутника життя вони підуть на несподівані для себе кроки. Сімейні пари спробують відродити колишні почуття, повернувшись на етап залицянь.

Терези

У січні в особистому житті Терезів настануть несприятливі дні. Вільні дівчата переживуть нерозділене кохання. Чоловіки, які раніше пропонували розлучитися, відчують наслідки такого рішення. У нових стосунках варто не поспішати і уважно вивчити партнера.

У сімейних парах теж не буде спокою. Відбудеться низка конфліктів через нестачу спілкування зі своєю половинкою. На щастя, розбіжності не призведуть до розриву стосунків.

Скорпіон

Початок року буде складним часом для сімейних представників знака. Зайва вимогливість у любовних стосунках призведе до того, що шлюб почне руйнуватися. Скорпіонам треба стримати свої запити і зрозуміти почуття партнера. В особистому житті самотніх Скорпіонів настануть сприятливі дні. Зірки обіцяють їм багато романтичних пригод, фліртів і цікавих знайомств.

Стрілець

Січень буде доленосним місяцем для Стрільців. Від ухвалених рішень залежить, як складеться особисте життя. Може відбутися зміна поглядів на стосунки.

Самотні Стрільці захочуть зустріти людину, з якою буде цікаво проводити час, і заради цього підуть на несподівані вчинки. У сімейних парах почнеться період спокою, який зможуть порушити лише радісні новини про скоре поповнення.

Козеріг

Представники цього знака зодіаку вирізняються зайвим завзяттям. Така якість грає на руку на роботі, але в особистому житті призводить до частих конфліктів. Коханим людям набридне, що над ними постійно домінують. Для збереження союзу Козерогам доведеться піти на компроміс.

Лідерські якості завадять самотнім представникам знака завести нові знайомства, а невміння прощати помилки зруйнує вже наявні стосунки. Зірки рекомендують Козерогам бути стриманішими і ставитися до коханих людей, як до рівних.

Водолій

Перший місяць нового року буде для представників цього знака надзвичайно спокійним. Зірки не віщують ні великих сварок, ні нових пристрасних пригод.

У розмовах з коханими людьми Водоліям слід говорити більше компліментів і помічати вигідні сторони. Похвали не залишаться непоміченими, і стосунки перейдуть на новий рівень, щоб відродити колишні почуття.

Риби

Кінець минулого року був складним періодом в особистому житті Риб. Січень трохи виправить ситуацію, повернувши спокій у стосунки між коханими людьми. Сімейним парам варто задуматися про поповнення. Екстрасенси визначають цей місяць як найбільш вдалий для зачаття дитини.

Самотні представники знака відчують себе щасливими навіть без прихильності. Початок 2021 року готує багато знайомств, спілкування і любовних пригод, але на тривалий роман розраховувати не варто.

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